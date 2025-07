“Het maakt niet uit van wie je houdt. Je bent een méns!” Ministeries

Anno 2025 polariseert de samenleving en daalt de acceptatie van mensen die niet ‘de norm’ vertegenwoordigen. Dat zien we helaas ook binnen de Rijksoverheid terug. 3 experts op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid praten ons bij in deze Pride-week. “Negatieve verhalen sterken mij juist in mijn motivatie. Laten we er met elkaar voor de volgende generatie voor zorgen dat niet alles wat we hadden bereikt, weer helemaal wegzakt.”







Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Justitie en Veiligheid Madelon van Berne, onder andere adviseur en coach op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid bij de ministeries van JenV en AenM, is van nature een positief ingesteld mens. Toch kan ze niet anders dan realistisch kijken naar de huidige stand van zaken in Nederland op het gebied van inclusie. “Ik voel dat de maatschappij verhardt. Ik ken een in alle opzichten prachtige transvrouw die gaat verhuizen, weg uit Nederland, omdat ze kapot is gemaakt toen mensen erachter kwamen dat ze een transitie had ondergaan. Ik lees dat zelfmoordcijfers onder homojongeren heel hoog zijn. Ik hoor verhalen over zwaar christelijke gemeenten in ons land waar je als queer gehaat wordt om wie je bent. Nu, in 2025!”

Verdrietig én strijdlustig

“Onlangs was ik met mijn vrouw, we zijn al 37 jaar samen, op vakantie. In de auto hebben we dan mooie gesprekken. Daarin vroegen we ons onder andere af of we in 1988, toen wij een stel werden, hadden kunnen voorspellen dat de situatie nu zo zou zijn als ze is. Ons antwoord was een droevig nee. Weet je dat wij elkaar tegenwoordig niet meer altijd een kus durven te geven in het openbaar?! Ik heb ooit gedemonstreerd voor homorechten. Nu is dat wéér nodig…”



“Tegelijkertijd stemt het me strijdlustig. Ik geef binnenkort een workshop op het ministerie van JenV en AenM over LHBTIQA+-inclusie, met een stuk geschiedenis erbij, om bewustzijn te creëren. Maar er is ook iets wat we allemaal kunnen doen, queer of niet queer. En dat is in onze eigen kleine (privé- of werk-) cirkel opkomen voor mensen die anders zijn en daarom gepest of buitengesloten worden, of erger. Zeker als je wat ouder wordt, heb je genoeg uitstraling en ervaring om te kunnen opstaan tegen onrecht. Doe dat. Grijp in. Spreek je uit. Geef het goede voorbeeld en laat jonge mensen die met hun queer-zijn worstelen, weten: je mag er zijn, precies zoals je bent. Je bent een méns! Dus doe je ding. En als er gedoe van komt, dan ben ik er voor je.”

Negativiteit

Alex Wille-van Toren, voorzitter van het LHBTIQA+-netwerk van de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Asiel en Migratie, en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, JuBi Yourself: “Zelf heb ik in mijn werkomgevingen nooit veel last gehad van het feit dat ik als man met een man getrouwd ben. Misschien komt dat omdat ik bijna 2 meter lang ben. Misschien komt het door de plekken waar ik werkte. Of misschien was ik toen gewoon naïef en had ik het niet door. Des te droeviger vind ik het dat ik nu, en nog vaker sinds ik voorzitter van JuBi ben, verhalen hoor van jonge mensen die wél gepest worden op de werkvloer vanwege hun seksuele identiteit. Die achter hun rug “Flikker!” horen fluisteren. Ik zie de negatieve reacties op het intranet onder een bericht over het hijsen van de IDAHOBIT-vlag. Met dat soort dingen ben ik het absoluut niet eens. Ik gun iedereen een onbezwaarde werkplek. En negatieve verhalen sterken ook mij juíst in mijn motivatie. Laten we er met elkaar voor de volgende generatie voor zorgen dat niet alles wat we hadden bereikt, weer helemaal wegzakt.”

Een interne roze bubbel is niet genoeg

“JuBi pakt haar rol door de ambtelijke top te adviseren en aanspreekpunt te zijn voor collega’s uit de queer-community, maar juist ook door andere collega’s aan te spreken, te laten zien wie we zijn, en zo te werken aan acceptatie. Ook denken we graag mee over hoe beleid inclusiever en beter kan.”

“Ik ben trots op het signaal dat we als Rijksoverheid afgeven door bij de komende Pride in Amsterdam mee te doen met een eigen Rijksoverheid-boot. Ik vaar zelf mee, maar ook mensen met hoge posities, die daarmee in de ‘buitenwereld’ stelling nemen op het vlak van diversiteit en inclusie. En die buitenwereld is ook belangrijk. Want zelfs als we binnen onze departementen in een perfect inclusieve roze bubbel zouden leven, is dat niet genoeg. Uiteindelijk moet ook ieder mens er ‘buiten’ in de samenleving mogen zijn.”

Verandering stimuleren

Dat we zo ver nog niet zijn, constateert ook Judith Smits, coördinator van de gespreksleiderspool bij LEV (Landelijke Eenheid Vertrouwenswerk en Sociale Veiligheid) én freelance redacteur bij Nederlands grootste queermagazine Winq: “Figuren als Andrew Tate worden bejubeld en gevolgd. Seksuele identiteit en zelfs sekse staan in Nederland, en al helemaal in de Verenigde Staten, als concepten onder druk. Ik vind dat écht verontrustend.” Toch gelooft Judith in de kracht van dialoog en zichtbaarheid. Ze gebruikt haar stem en positie om verandering te stimuleren. “Juist vanwege de huidige ontwikkelingen is het zo belangrijk dat we blijven praten, blijven uitleggen, blijven opstaan.”





De ‘norm’

“Gelukkig kom ik tijdens mijn werk op het departement weinig extreme standpunten bij collega’s tegen. In de politiek is dat helaas een heel ander verhaal. Daar regent het denigrerende opmerkingen van politiek leiders die polariserende standpunten innemen. Onder andere over alles wat niet ‘de hetero norm’ betreft. ‘Doe eens normaal’, wordt er dan geroepen. En dan betekent ‘normaal’ dus: als een hetero. Mensen voelen zich door dit soort normering soms gedwongen om zich anders te gaan gedragen. Ze mogen niet zichzelf zijn. Dat is echt achteruitgang. De polarisatie is een groot probleem. Want laten we even heel duidelijk zijn: als we het hebben over LHBTIQA+-rechten, hebben we het niet over een modeverschijnsel of over een stukje van iemands culturele identiteit. Het heeft ook niets met links of rechts te maken. Dit gaat over basic mensenrechten. En die zouden voor iedereen op aarde een vanzelfsprekendheid moeten zijn.”

Prachtige Pride

Madelon: “De queer community is een minderheid: 2,7 miljoen Nederlanders zijn queer, blijkt uit recent onderzoek. Maar we zijn er. We zijn uit die kast gekomen. En we gaan er niet meer terug in. Waarom zouden we? Heb je wel eens gezien hoe fantastisch, hoe krachtig en kleurrijk die gemeenschap is? Bezoek in de prideweek eens een tentoonstelling of ga het zien tijdens de canal parade. Die is zo indrukwekkend. De menigte, de liefde die daar voelbaar is. En ook: het protest. Maar het is een positief protest: dit zijn wij!”

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Justitie en Veiligheid Over Madelon van Berne Eind september geeft Madelon van Berne in samenwerking met JuBi Yourself een workshop waarin ze een stukje LHBTIQ+-geschiedenis, bias en het belang van de juiste pronouns bespreekt. Daarnaast is Madelon senior coach bij de Rijksoverheid. En ze werkt als projectmanager bij de ministeries van Justitie en Veiligheid en Asiel en Migratie op het gebied van diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid en sociale veiligheid. “En dat allemaal in 36 uur,” lacht ze. “Ik zeg nu eenmaal graag ja tegen om het even welke opdracht die bijdraagt aan oprecht en goed samenwerken en aan organisaties die een eerlijke afspiegeling willen vormen van de maatschappij.”

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Justitie en Veiligheid Over Alex Wille-van Toren Alex Wille-van Toren werkt bij Logius, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij is als system architect eindverantwoordelijk voor de techniek en het software-ontwerp achter MijnOverheid en de Berichtenbox. Afgelopen april werd Alex voorzitter van JuBi Yourself, het LHBTIQA+-netwerk van de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Asiel en Migratie, en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. “Een compliment én een uitdaging!”