‘Voorbereiden op een noodsituatie doe je samen’ Ministeries

Veel mensen hebben hem al in de brievenbus liggen: het informatieboekje ‘Bereid je voor op een noodsituatie’. Het boekje is onderdeel van de publiekscampagne Denk vooruit. Hierin staat alle informatie die je nodig hebt om je goed voor te bereiden op een noodsituatie. Door extreem weer, een grote storing of een ander noodgeval kunnen stroom, water of internet ineens wegvallen. “Het is niet meer de vraag óf er iets in Nederland gaat gebeuren, maar wanneer.”

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Justitie en Veiligheid Je bent in 3 stappen beter voorbereid op een noodsituatie: stel je noodpakket samen, maak een noodplan, praat met elkaar en help elkaar. Volgens Josine Quist en Lotte van Bosse van de afdeling communicatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is dat ook echt nodig. “We zien dat de dreiging op Nederland de laatste tijd toeneemt”, vertelt Josine. “We zien steeds meer extreme stormen of regenbuien. Ook proberen andere landen via internet invloed uit te oefenen op ons land. Door het verspreiden van nepnieuws of door belangrijk systemen aan te vallen. Ook verzamelen ze nu al informatie over onze stroomkabels, internetverbindingen en gasleidingen, zodat ze deze kunnen beschadigen. De overheid doet haar best om problemen te voorkomen. Maar er kan altijd iets gebeuren waardoor we langere tijd zonder water, stroom of internet komen te zitten.”

Wat doen de overheid en hulpdiensten in de eerste 72 uur?

Iedereen moet voorbereid zijn op de eerste 72 uur van een noodsituatie. In die periode werken de overheid en hulpdiensten hard aan oplossingen. Josine legt uit: “Elke noodsituatie is anders. Daarom hebben we tijd nodig om een goed beeld te krijgen van de situatie en met alle overheden en hulpdiensten gericht in actie te komen. In die 72 uur geeft de overheid ook informatie over wat er aan de hand is en wat mensen moeten doen. Dat doen we bijvoorbeeld via de rampenzenders op de radio of via NL-Alert.”

En de hulpdiensten? “Die werken hard op de plekken waar dat nodig is”, vult Lotte aan. “Als de stroom uitvalt, stoppen bijvoorbeeld ook alle liften. Mensen die daarin vastzitten, moeten er snel uit worden gehaald. Het is belangrijk dat de hulpdiensten de ruimte krijgen om in die eerste periode de mensen te helpen die acute hulp nodig hebben. Belangrijk is dus dat je je de eerste periode zelf thuis kunt redden. Dus dat je genoeg eten in huis hebt en maak afspraken met mensen in je omgeving over hoe jullie elkaar kunnen helpen tijdens een noodsituatie. Bied bijvoorbeeld aan om de hond uit te laten van je buurvrouw die slecht ter been is en zonder een werkende lift niet beneden kan. Daar heb je geen overheid of hulpdiensten voor nodig.”

Een ‘kant-en-klaar noodpakket’ bestaat niet

Waarom regelt de overheid geen standaard noodpakket voor iedereen? “Het ene gezin heeft heel andere dingen nodig dan het andere gezin”, vertelt Lotte. “De een heeft bijvoorbeeld een voorraad eten nodig voor een baby of een huisdier. De ander heeft extra medicijnen in het noodpakket zitten. Iedereen moet zelf goed nadenken over wat hij of zij nodig heeft. Daarbij kun je onze checklist als hulpje gebruiken.”

Josine vult aan. “Om het thuis gezellig te houden, heb ik een kaartspel in mijn noodpakket gestopt. Denk dus voor jezelf goed na wat fijn is om te hebben als je zonder stroom en internet zit. Houd je bijvoorbeeld erg van een bepaald soort chocoladereep, stop die dan ook vooral in je noodpakket.”

‘Je hebt vaak meer in huis dan je denkt’

Lotte benadrukt dat veel mensen vaak al veel spullen hebben voor hun noodpakket. “Je hoeft niet alles opnieuw te kopen. Denk aan warme dekens, zaklampen of waxinelichtjes. Die hebben veel mensen al in huis.”

De spullen hoeven ook niet allemaal op 1 plek te liggen. “Het hoeft niet allemaal in 1 tas te passen die klaarstaat voor als je weg moet. Bij veel noodsituaties kun je gewoon thuis blijven. Bijvoorbeeld bij een grote stroomstoring. Maar het is wel handig als je weet wat waar ligt. Een voorraad houdbaar eten kan je gewoon in de kast laten staan.”

Praat erover en help elkaar

Niet iedereen heeft het geld of de ruimte voor een volledig noodpakket. Daarom adviseert de NCTV om met je omgeving te kijken wie wat heeft. Josine: “Maak hier ook afspraken over en zet deze in je noodplan. Heb je zelf geen geld voor een noodradio? Misschien heeft de buurman er wel een en kun je daarnaartoe gaan om naar de laatste informatie te luisteren. Help elkaar als het kan. Maar we laten mensen die geen geld hebben voor extra eten of spullen niet in de steek. Daarvoor werken we samen met organisaties zoals het Rode Kruis en het Leger des Heils.”

‘Begin nu, dan ben je straks goed voorbereid’

Volgens Lotte en Josine hebben we nu nog de tijd om ons goed voorbereiden op een noodsituatie. Josine: “Heb je nog geen noodpakket of noodplan? Ga daar dan mee aan de slag. We weten ook dat het moeilijk of ongemakkelijk kan zijn om er met elkaar over te praten. Maar het is wel belangrijk dat je het toch doet. Neem bijvoorbeeld een pak waxinelichtjes of een blik bonen mee als je bij familie op visite gaat. Dit opent het gesprek.”

Meer weten over hoe jij je goed kunt voorbereiden op een noodsituatie? Kijk op denkvooruit.nl.

Reactie toevoegen U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.