Nederlandse staat koopt 12,68% van de aandelen in Air France-KLM

De Nederlandse staat heeft via de aankoop van aandelen een rechtstreeks belang van 12,68% in luchtvaartmaatschappij Air France-KLM S.A. verworven. Het doel is om uiteindelijk een positie te verkrijgen die gelijkwaardig is aan die van de Franse staat. Met het aandelenpakket wil het kabinet rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op toekomstige ontwikkelingen bij de holding Air France-KLM zodat de Nederlandse publieke belangen optimaal gewaarborgd kunnen worden.

De ministers Hoekstra (Financiën) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hebben op 26 februari 2019 de Eerste en Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de aandelenaankoop. De verwerving van aandelen is op 20 februari 2019 gestart en inmiddels heeft de Nederlandse staat 12,68% van de aandelen van Air France-KLM in handen.

De positie van luchthaven Schiphol en zijn belangrijkste gebruiker KLM zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Direct en indirect zijn duizenden banen gemoeid met de luchthaven en het intercontinentale netwerk van bestemmingen van KLM. Dat netwerk is bovendien een belangrijke reden voor buitenlandse ondernemingen om zich in Nederland te vestigen.

De afgelopen jaren is echter gebleken dat belangrijke beslissingen over de strategie van KLM steeds vaker op het niveau van de holding Air France-KLM werden genomen. Daarnaast verliepen gesprekken over versterking van bestaande afspraken over het publieke belang (staatsgaranties) en inrichting van het bestuur moeizaam.

Met de verwerving van aandelen in Air France-KLM is nu formele invloed op het hoogste niveau binnen de holding verkregen en is het publieke belang van de Nederlandse staat beter geborgd bij toekomstige besluitvorming. ,,Rechtstreekse betrokkenheid is hiervoor noodzakelijk’’, aldus minister van Financiën Hoekstra. Daarnaast wil het kabinet met het aandeelhouderschap in de holding laten zien dat het gelooft in de samenwerking van Air France en KLM en in een strategisch partnerschap met Frankrijk in deze luchtvaartmaatschappij.

Naast dit aandelenpakket wordt het gesprek met Air France en de Franse staat voortgezet over de staatsgaranties en de governance. Nadere afspraken tussen Air France-KLM en KLM over het bestuur en de positie van KLM CEO Pieter Elbers zijn al gemaakt.

Dit alles bij elkaar geeft het Nederlandse kabinet nu voldoende vertrouwen dat de Nederlandse publieke belangen, die samenhangen met het bestemmingennetwerk op Schiphol en het vestigingsklimaat van Nederland beter kunnen worden geborgd. Hoekstra: ,,Dit maakt dat Air France-KLM zich op de toekomst kan richten waarin het de stevige concurrentie met andere luchtvaartmaatschappijen aan zal moeten kunnen. Het bedrijf zal daarvoor concurrerender moeten worden. Dat is in het belang van KLM en Schiphol en dus in het publieke belang van Nederland. Als aandeelhouder in Air France-KLM én in KLM zit de Nederlandse staat er bovenop.’’

De Nederlandse staat bezit al een belang van 5,9% in KLM.