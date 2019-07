Studietoeslag voor student met medische beperking overal € 300 per maand

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun medische beperking krijgen binnenkort rond de 300 euro studietoeslag per maand. Het gaat om studenten die ook studiefinanciering ontvangen. Het bedrag is op gelijke hoogte gesteld met de studieregeling in de Wajong2010 en is ook in lijn met de motie Raemakers. Dit maakt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Op dit moment verschilt de hoogte van deze toeslag per gemeente. Voor veel studenten met een medische beperking betekent dit dat na de wetswijziging hun toeslag omhoog gaat.

Het mag voor de hoogte van de studietoeslag niet langer meer uitmaken in welke gemeente je woont. Deze studenten verdienen allemaal een financiële steun in de rug. We willen dat ze hun studie af kunnen maken. Staatssecretaris Tamara van Ark

De studietoeslag per maand is straks overal hetzelfde. Daarnaast zal ook de aanvraag- en toekenningsprocedure gelijk worden getrokken. De uitvoering van de individuele studietoeslag blijft bij gemeenten. Zij mogen alvast vooruitlopen op de wetswijziging die per 1 januari 2021 ingaat.

De individuele studietoeslag geldt als inkomensaanvulling voor studenten die door hun medische beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen. Van Ark vindt het belangrijk dat ook jongeren met een medische beperking de mogelijkheid krijgen om een studie te volgen om zo een betere kans op een baan te maken. De individuele studietoeslag kan daarbij helpen.