Kabinet treft maatregelen voor doelmatiger besteding zorggeld

De bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) treffen verschillende maatregelen om de doelmatige besteding van zorggeld te bevorderen. Zo worden alle zorgaanbieders verplicht om transparant te zijn over hun financiële constructies. Ook komt er een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders en wordt het interne en externe toezicht versterkt. Dit staat in een brief die ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis zojuist aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De bewindsmannen schrijven: ‘Voorkomen moet worden dat geld bedoeld voor de zorg, niet ten goede komt aan de zorg. De maatregelen zijn gericht op het bevorderen van kwaliteit en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering bij zorgaanbieders.’ Daarnaast introduceert het kabinet in de extramurale zorg – waar dividenduitkering nu wettelijk is toegestaan – voorwaarden aan het mogen uitkeren van winst. De voorwaarden en het tempo van inwerkingtreding kunnen variëren per sector.

Het kabinet neemt de volgende maatregelen:

Er komt een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders. De inspectie kan zo beter toezicht houden. Ook wordt het makkelijker om een vergunning te weigeren of in te trekken. Er wordt gewerkt aan een voorstel tot wijziging van de Wet normering topinkomens, zodat ontwijking van die wet tegen gegaan kan worden. Denk aan constructies met onderaannemers. Het interne en externe toezicht wordt versterkt: toezichthouders gaan meer en beter samenwerken waardoor ze effectiever kunnen ingrijpen. Ook kan het externe toezicht in de toekomst sneller en voortvarender optreden. Verscherpte voorwaarden voor uitkeren van dividend in de extramurale zorg: er worden nadere voorwaarden gesteld aan bijvoorbeeld de kwaliteit, financiële gezondheid en bestuur voordat tot dividenduitkering mag worden overgegaan. Dit kan variëren per sector in de zorg, gekoppeld aan de mate waarin excessen voorkomen en de noodzaak die tegen te gaan of te voorkomen. Daarnaast gaat er gekeken worden of winstuitkering gemaximeerd kan worden.

Met deze aanpak moeten excessen in de toekomst voorkomen worden.

Wanneer er sprake is van fraude met zorggeld wordt daar nu al streng tegen opgetreden. Daarom heeft het kabinet vorig jaar bijvoorbeeld de opsporings- en vervolgingscapaciteit van de inspectie uitgebreid.