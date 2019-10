Bijna 3 miljoen verkeersovertredingen tweede tertiaal 2019

In het tweede tertiaal (mei t/m augustus) van 2019 zijn 2.974.497 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen werden 3.230.893 verkeersboetes opgelegd onder meer voor te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. Dat blijkt uit het tweede tertiaaloverzicht Wahv 2019*.

In het tweede tertiaal van 2019 daalde vooral het aantal op kenteken geconstateerde verkeersovertredingen op grond van de Wahv: 2.801.327 in de maanden mei t/m augustus dit jaar, tegen 3.122.969 in dezelfde periode vorig jaar.

Vorig jaar waren er relatief weinig staandehoudingen. Dit was een gevolg van de acties die de politiebonden voerden in de zomermaanden van 2018 in verband met de cao-onderhandelingen. Mede daardoor is in het tweede tertiaal van dit jaar een stijging te zien van 107.924 in de maanden mei t/m augustus vorig jaar naar 173.170 dit jaar.

Bellen en appen op de fiets

Met ingang van 1 juli 2019 is het wettelijk verboden elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, vast te houden tijdens het fietsen. Hiervoor zijn in totaal 9.248 boetes verstuurd in de maanden juli en augustus. Het totaal aantal boetes voor handheld telefoongebruik is mede daardoor het afgelopen tertiaal bijna verdubbeld van 23.268 in de maanden mei t/m augustus 2018 naar 44.540 dit jaar.

Snelheidsovertredingen

De meeste verkeersboetes worden opgelegd voor te hard rijden: 2.470.294 in tweede tertiaal van 2019, tegen 2.793.407 in dezelfde periode een jaar eerder. Het merendeel van deze verkeersovertredingen wordt geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen op kenteken. In de maanden mei t/m augustus van 2019 zijn 1.276.010 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, 706.585 met een trajectcontrole en 462.689 middels mobiele radarsets.

Buitenlandse verkeersovertreders

In het tweede tertiaal van 2019 zijn 381.122 verkeersboetes naar een buitenlandse verkeersovertreder verstuurd. Dat is minder dan de 429.044 in dezelfde periode in 2018.

* Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).