75 miljoen euro naar energie-innovaties in de bestaande bouw

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties investeert 40 miljoen euro in energie-innovatieprojecten. Vanuit samenwerkende organisaties zoals onderzoeksinstellingen en bedrijven uit de bouw-, techniek-, en energiesector komt daar 35 miljoen euro bovenop. Met in totaal 75 miljoen euro starten de eerste Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Deze programma’s kunnen de energietransitie in de bestaande bouw versnellen.

Deze innovatie is nodig om de energietransitie betaalbaar te maken voor woningeigenaren. De partijen gaan ervoor om samen tussen nu en 2030 de kosten voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande woningen 20 tot 40 procent omlaag te krijgen. Veel woningcorporaties zijn nu al aan de slag met het versneld verduurzamen van 100.000 sociale huurwoningen.

De kosten van verduurzaming kunnen op verschillende manieren omlaag. Bijvoorbeeld door het digitaliseren van het ontwerpproces en het robotiseren van de productiestraat. Hierdoor worden ook sociale innovaties mogelijk, zoals beter samenwerken van het eerste idee tot en met de uitvoering en het bundelen van vraag en aanbod. In december 2019 heeft minister Knops de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de afspraken uit het Klimaatakkoord.



Minister Knops: “Dit is een geweldige stap in de goede richting. Alleen door samen te werken en de handen uit de mouwen te steken komen wij tot innovaties die bijdragen aan een energieneutrale toekomst.”

Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s

Tot 2030 heeft het kabinet 250 miljoen gereserveerd voor Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma’s. In deze programma’s werkt de overheid samen met onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven aan vraagstukken zoals het verwarmen van wijken met duurzame energiebronnen en het betaalbaar isoleren van naoorlogse woningen.

Vaak beginnen de samenwerkende organisaties (consortia) met onderzoek en experimenten zoals proefopstellingen, voorbeeldwoningen en pilots. De volgende stap is het gebruiken van de nieuwe technieken en processen op veel grotere schaal, bijvoorbeeld in een hele woonwijk. Voor dit ‘opschalen’ is veel kennis en menskracht nodig, daarom duurt de ontwikkeling meestal enkele jaren.

De eerste vier consortia die in 2020 aan de slag gaan zijn de Integrale Energietransitie Bestaande Bouw, Helena all-electric, Future Factory en WarmingUP.



Lees hier een beschrijving van deze consortia