Patiënt met nieuw coronavirus overleden

Een 86-jarige man die opgenomen was in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam met COVID-19 is vandaag overleden. De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend. Dit is de eerste patiënt in Nederland die is overleden aan de gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus.

Nadat bekend werd dat de patiënt COVID-19 had, is hij in isolatie verzorgd. Het ziekenhuis en de GGD hebben de contacten van de patiënt (bezoekers en verzorgers) in kaart gebracht en gaan na of zij klachten hebben. Alle contacten van de patiënten die verkoudheidsklachten of koorts hebben, is gevraagd om thuis te blijven. Zo nodig worden zij getest.

Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoesten. Iemand met koorts en luchtwegklachten en die de afgelopen 14 dagen in een gebied is geweest waar COVID-19 wijdverspreid is, kan worden getest op COVID-19. Dat geldt momenteel voor de volgende landen: China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran en enkele provincies in Noord-Italië (Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië).