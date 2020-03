Conferentie over persvrijheid uitgesteld vanwege Corona

De World Press Freedom Conference 2020 wordt uitgesteld omdat sprekers en bezoekers door het Coronavirus niet meer willen, mogen of kunnen reizen. Hierdoor is de kwaliteit van het programma van de conferentie en een voldoende aantal bezoekers niet meer te garanderen.

Nederland en Unesco hadden de World Press Freedom Conference (WPFC) gepland van 22-24 april in het World Forum in Den Haag. De beoogde nieuwe datum wordt 18-20 oktober, eveneens in het World Forum.

Om onnodige kosten voor de organisatie, sprekers en bezoekers te voorkomen is besloten om het besluit tot uitstel nu te nemen. Alle betrokken partijen kunnen nu tijdig worden geïnformeerd. Het conferentiecentrum kan nog kosteloos worden omgeboekt. Wachten met uitstel zou hoge kosten met zich meebrengen.

Het succes van de WPFC is voor een belangrijk deel afhankelijk van circa zestig externe partijen, grotendeels uit het buitenland. Zij nemen het overgrote deel van het conferentie-programma voor hun rekening in de vorm van sessies en andere activiteiten. De conferentie kan ook alleen slagen met een hoog aantal bezoekers uit alle werelddelen.

De WPFC is een jaarlijks evenement van Unesco dat elk jaar in een ander land plaatsvindt. Nederland is in 2020 gastland. Het evenement duurt drie dagen en trekt 1500-2000 bezoekers per dag, afkomstig uit de hele wereld.