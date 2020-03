NL-Alert met instructies tegen coronavirus

Op zondagochtend 22 maart is er een NL-Alert verstuurd om mensen te wijzen op de belangrijkste instructies om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het NL-Alert is in heel Nederland uitgezonden en werd verstuurd vanuit het Nationaal Crisiscentrum in Den Haag.

In het NL-Alert werden de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen nog eens extra onder de aandacht gebracht. De tekst van het NL-Alert is:Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona. Keep your distance to others.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, is NL-Alert ook te zien op veel digitale reclameschermen en vertrekborden in het openbaar vervoer. Informeer en help ook mensen om je heen, zodat ook zij weten wat er aan de hand is en wat zij moeten doen.