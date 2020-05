Beschikkingen derde voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers verzonden

Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een derde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).

Het derde voorschot bedraagt in totaal € 550 miljoen. De totale bevoorschotting voor de Tozo komt hiermee op € 2,0 miljard. In de bijlage bij dit bericht is de hoogte van de voorschotten per gemeente opgenomen.

SZW beziet elke drie weken of additionele bevoorschotting noodzakelijk is. Dit vindt plaats op basis van een monitoring van het aantal aanvragen Tozo.