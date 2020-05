Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Om het coronavirus nu en de komende tijd onder controle te houden is uitgebreid testen en – bij besmetting – een bron- en contactonderzoek cruciaal. De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de laboratoriumcapaciteit, de benodigde hoeveelheid testmaterialen en het bron- en contactonderzoek uit te breiden zodat er breed getest kan worden en daarmee zicht te krijgen op waar het virus rondwaart.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): “Door iedereen met klachten te testen zien we snel waar het virus eventueel weer oplaait en kunnen we het direct de kop weer indrukken. Voor iedereen met klachten zoals hoesten, verkoudheid of koorts geldt daarom: ‘Blijf thuis, en laat je testen!’”

Telefonische afspraak maken

Om een testafspraak te maken is vanaf 1 juni een landelijk gratis telefoonnummer beschikbaar. Het nummer wordt op 1 juni om 08.00 uur bekendgemaakt en is vanaf dat moment zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt. In heel Nederland zijn ruim 80 testlocaties beschikbaar, verdeeld over de 25 GGD-regio’s. Indien nodig zal dat aantal de komende tijd verder groeien. De GGD’en beschikken daarnaast over een aantal mobiele testlocaties en testteams die indien nodig aan huis komen.



Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus. Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

Uitslag testen

Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona belt de regionale GGD en start het bron- en contactonderzoek. Besmette personen gaan vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. De nauwe contacten die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen wordt ook gevraagd om twee weken thuis te blijven en te rapporteren over eventuele gezondheidsklachten.

Opschaling testcapaciteit enorme klus

De verwachting is dat de eerste dagen veel mensen tegelijk zullen bellen. “Het testen en uitvoeren van bron- en contactonderzoek is een vast onderdeel van ons werk. Maar het uitvoeren op deze schaal is ook voor de GGD’en een enorme klus. Hierdoor kan het in het begin wellicht langer duren om een afspraak te maken en getest te worden. Maar we zorgen ervoor dat iedereen met klachten passend bij het coronavirus zo snel mogelijk geholpen wordt”, aldus Sjaak de Gouw, portefeuillehouder infectieziektebestrijding van GGD GHOR Nederland. Ook kan door een regionale uitbraak de beschikbare testcapaciteit tijdelijk ergens gericht moeten worden ingezet waardoor het langer kan duren om een testafspraak te maken. GGD’en gebruiken de eerste periode om ervaring op te bouwen. Dat is nodig omdat op dit moment nog onbekend is hoeveel mensen daadwerkelijk een test willen laten afnemen en hoeveel daarvan positief getest zullen worden. De GGD’en gaan de ontwikkelingen in de eerste periode nadrukkelijk monitoren en op basis daarvan indien nodig hun inzet aanpassen.