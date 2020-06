Studenten helpen scholieren achterstanden inlopen

Studenten gaan basisschoolleerlingen en middelbare scholieren helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven afgesproken met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH).

Een deel van de kinderen en jongeren heeft een achterstand opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Scholen gaan na wie extra hulp nodig heeft en in welke vorm, zoals zomerscholen of bijlessen buiten de reguliere schooltijd. Studenten van lerarenopleidingen en pedagogische studies kunnen leraren hierin bijstaan. Op deze manier doen studenten, onder begeleiding, extra praktijkervaring op, verdienen ze in bepaalde gevallen studiepunten of wat extra’s als een vakantiebaan. Schoolbesturen worden door de ministers opgeroepen om de middelen die ze daarvoor krijgen in te zetten via de regionale samenwerkingsverbanden ‘Samen opleiden & professionaliseren’.

Leerlingen vooruit

“Ik ben erg blij dat studenten gaan meehelpen op school in deze tijden van crisis. Deze extra handen ontlasten leraren en helpen leerlingen vooruit. Goed om te zien dat we ons met elkaar verantwoordelijk voelen om achterstanden zoveel mogelijk in te lopen”, zegt minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs).

Extra bagage

“Het is belangrijk dat we met elkaar samenwerken om de gevolgen van deze coronacrisis op te vangen. Studenten van lerarenopleidingen kunnen scholieren goed helpen om eventuele achterstanden in te halen en krijgen zo zelf extra bagage mee”, zegt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

Trots

In Amsterdam, Leiden en Utrecht ontwikkelen universiteiten nu al een aanbod voor scholen, waar studenten van de lerarenopleidingen kunnen worden ingezet. Voor het nieuwe schooljaar wordt onderzocht of deze initiatieven landelijk kunnen worden opgeschaald. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten: “Ik ben ontzettend trots op de studenten van onze lerarenopleidingen die zich gaan inzetten om achterstanden op scholen weg te werken. Het is win-win; een interessante leerervaring gaat hier hand in hand met het ondersteunen van scholen.”

Praktijkervaring

Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het zou heel mooi zijn als onze studenten op deze manier leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen helpen met het inlopen van achterstanden. Voor onze studenten kan het bovendien nuttige praktijkervaring opleveren. Het hbo levert met de lerarenopleidingen 90 procent van de toekomstige leraren; extra hulp van al die studenten kan echt zoden aan de dijk zetten.”

Verantwoordelijkheid

De studenten zullen altijd onder de verantwoordelijkheid van de betrokken school of instelling functioneren. De afspraken worden de komende tijd nader uitgewerkt en kunnen per onderwijsinstelling verschillen.

Extra geld

Het kabinet stelde onlangs 244 miljoen euro beschikbaar voor scholen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs voor het inlopen van achterstanden als gevolg van het coronavirus. Met dat geld kunnen de scholen extra hulp en maatwerk bieden aan de leerlingen en studenten die dat nodig hebben. Scholen kunnen ervoor kiezen om dit (deels) uit te besteden. Schoolbesturen kunnen op dit moment al hun plannen indienen en subsidie aanvragen voor de periode van de zomervakantie in 2020