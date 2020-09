Nederlands-Grieks opvangproject vangt eind september aan

De eerste opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen op het vaste land van Griekenland gaat naar verwachting eind september open. De organisaties die het opvangproject zullen uitvoeren zijn het Nederlandse Movement on the Ground en het Griekse The HOME Project. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris kreeg eerder dit jaar het verzoek van de Griekse autoriteiten om te helpen bij het verbeteren van het Griekse voogdijsysteem en de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen op het vaste land van Griekenland. Sindsdien is intensief samengewerkt om dit zo snel mogelijk tot stand te brengen. Er is 3,5 tot 4 miljoen euro gereserveerd voor het programma met een looptijd van drie jaar.

Drie locaties

De eerste opvanglocatie op het vaste land biedt plaats aan 16 minderjarigen. Het zal gaan om jongeren tussen de 13 en 18 jaar, omdat die het grootste deel uitmaken van de groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Griekenland. Een tweede en derde kleinschalige opvanglocatie op het vaste land volgen zo snel mogelijk.

Met het opvangproject kunnen straks 48 alleenstaande minderjarige vreemdelingen tegelijk een plek in de opvang krijgen. Verwacht wordt dat in de drie jaar looptijd van het programma in totaal 500 jongeren geholpen kunnen worden. De Griekse autoriteiten zullen de jongeren selecteren die in deze opvanglocaties worden opgevangen. Zij hebben ook de voogdij over de minderjarigen.

Voorbereiding

Movement on the Ground, al actief in de opvangkampen op de Griekse eilanden, en The HOME Project, dat al meer dan tien opvanglocaties voor minderjarigen in beheer heeft, werken hard aan het inrichten en geschikt maken van de eerste locatie. Daarnaast zijn de organisaties bezig met het aannemen van het benodigde personeel. De alleenstaande minderjarige vreemdelingen zullen worden verzorgd en begeleid door getrainde experts op basis van een individueel ontwikkelplan. Ze krijgen in de opvang onder meer psycho-sociale zorg, onderwijs, gezondheidszorg, pedagogische begeleiding en juridische bijstand.

Voogdij

Ook op het gebied van het verbeteren van het Griekse voogdijsysteem zijn stappen gezet. Stichting NIDOS heeft deze zomer gesprekken gevoerd met het Griekse Nationaal Centrum voor Sociale Solidariteit E.K.K.A en het verantwoordelijke Griekse ministerie. Daarbij is afgesproken dat goed in kaart zal worden gebracht waar de Griekse autoriteiten het best ondersteund kunnen worden. Dit wordt in september verder uitgewerkt.

Grieks bezoek

Om de samenwerking verder te bestendigen komt de Griekse minister van Migratie, Koumoutsakos, op 10 en 11 september naar Nederland. Hij zal overleggen met de staatssecretaris, spreken met Tweede Kamerleden, en bezoeken brengen aan een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen van Nidos en aanmeldcentrum Ter Apel.