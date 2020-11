Kabinet: extra steun voor de voedselbanken vanwege de coronacrisis

Het kabinet gaat de voedselbanken helpen om dreigende voedseltekorten voor te zijn. Door een verwachte toename van het beroep op de voedselbanken vanwege de coronacrisis en minder aanvoer van voedsel vanuit de supermarkten, voorzien de voedselbanken problemen. Gezien de uitzonderlijke situatie is het kabinet bereid om het Europees Sociaal Fonds aan te spreken voor ondersteuning van de voedselbanken. Ook mag Voedselbanken Nederland (VBNL) een eerder toegekende noodsubsidie van vier miljoen euro breder inzetten. Dit schrijven staatssecretaris Bas van ’t Wout (SZW) en minister Carola Schouten (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.

Van 't Wout: ‘De voedselbanken leveren dankzij de inzet van vele duizenden vrijwilligers een waardevolle bijdrage aan het ondersteunen van mensen met een laag inkomen. Het is van belang dat ze hun belangrijke functie kunnen blijven vervullen in deze moeilijke tijd. Daarom schiet het kabinet de voedselbanken nu te hulp. Het kabinet blijft zich samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties inzetten voor mensen die hard getroffen zijn door de coronacrisis.‘

Schouten: “Voor iemand die afhankelijk is van de voedselbank is een tekort aan voedsel desastreus. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de voedselbanken juist in deze moeilijke tijden voldoende voedsel en producten kunnen uitdelen. Verschillende sectoren in de voedselketen zetten zich hier al voor in. Daar zijn wij hen zeer dankbaar voor. Binnenkort ga ik met bedrijven in gesprek hoe we samen een oplossing kunnen vinden voor de voedselbanken.”

Europese middelen

Het kabinet is bereid om twee procent van de middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor de periode 2021-2027 te besteden aan de ondersteuning van de voedselbanken. Het gaat naar verwachting om circa acht miljoen Euro in totaal. Naast de ondersteuning vanuit het ESF+ maakt het kabinet het mogelijk dat VBNL een in het voorjaar toegekende subsidie van vier miljoen euro breder kan inzetten. De voedselbanken kunnen deze noodsteun van het kabinet tot nu toe alleen aanwenden als het eigen calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland leeg is. Over de wijze van inzet van de Europese middelen en de noodsteun gaat het kabinet nader met Voedselbanken Nederland en andere betrokken partijen in gesprek.

Actieteam

Het kabinet gaat daarnaast samen met VBNL, gemeenten, voedselproducenten, leveranciers en distributeurs kijken hoe de bestaande voedselvoorziening aan Voedselbanken Nederland op peil gehouden kan worden. Deze neemt volgens VBNL vanuit de lokale supermarkten af omdat zij zich met succes inzetten tegen voedselverspilling, onder meer door producten die nog beperkt houdbaar zijn tegen gereduceerd tarief te verkopen. Het kabinet blijft deze en andere ontwikkelingen nauwlettend volgen om knelpunten bij de voedselbanken snel te kunnen signaleren. Aan het begin van de coronacrisis is hiertoe een actieteam geformeerd door de ministeries van SZW en LNV, VNG en Voedselbanken Nederland.