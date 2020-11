Testen op corona vanaf 1 december voor bepaalde groepen ook mogelijk zonder klachten

Mensen van wie uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat zij in contact zijn geweest met een besmette persoon, kunnen zich vanaf 1 december op corona laten testen. Ook als ze geen klachten hebben. Dit kan op de 5e dag na het laatste risicovolle contact met die persoon. Op deze dag is het virus ook bij mensen zonder klachten goed aan te tonen Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Belangrijke voorwaarde is wel dat mensen ook daarna alert blijven op klachten en zich opnieuw laten testen als zij toch klachten krijgen.

Testen zonder klachten met meest geschikte testen

De overheid zet momenteel 3 soorten testen in: de PCR-test, de LAMP PCR-sneltest en de antigeen sneltest. Mensen zonder klachten moeten getest worden met een daarvoor geschikte test. Iemand zonder klachten kan toch anderen besmetten en daarom is het ook voor deze groep belangrijk te voorkomen dat iemand ten onrechte een negatieve testuitslag krijgt. De PCR- en LAMP PCR-test zijn voldoende gevoelig. Momenteel wordt nog onderzocht of ook de antigeen sneltesten ingezet kunnen worden.

Afsprakennummer voor mensen zonder klachten

Welke test je krijgt, hangt af van jouw situatie en van de beschikbaarheid op de locatie in jouw buurt. Je kunt hier niet zelf voor kiezen. Om ervoor te zorgen dat iemand zonder klachten altijd een geschikte test krijgt aangeboden, komt er vanaf 1 december een apart telefoonnummer voor mensen die naar voren komen uit bron- en contactonderzoek en de CoronaMelder app.

Naleven basismaatregelen blijft cruciaal

Grootschalig en frequent testen van de Nederlanders, in combinatie met bron- en contactonderzoek, draagt bij aan het open houden van de samenleving en het zicht houden op het virus. Maar geen enkele test, hoe frequent ook afgenomen, verslaat in zijn eentje het virus. Het gedrag van mensen is en blijft de cruciale factor. Daarom blijft naleving van de basismaatregelen de belangrijkste manier om verspreiding van het virus te voorkomen.