2020: Ruim 50.000 gestrande Nederlanders gerepatrieerd met hulp van Buitenlandse Zaken

Dankzij een gezamenlijke inspanning van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de reiswereld, konden vorig jaar ruim 50.000 Nederlanders worden gerepatrieerd. Deze Nederlanders waren vanwege de coronacrisis vast komen te zitten in het buitenland, doordat landen hun luchtruimen en/of grenzen sloten.

Minister Blok: “De repatriëring van tienduizenden gestrande Nederlanders is een ongekende operatie geweest. Ik ben de reisbranche en andere betrokken partners zeer dankbaar voor de enorme inspanning die ze hebben geleverd om al deze mensen weer veilig thuis te brengen. Daarnaast is en blijft de reissector een onmisbare partner in de uitvoering van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.”

In gesprek met reiswereld

2020 was een zwaar jaar voor vele sectoren, waaronder de reisbranche. Het jaarlijkse nieuwjaarsontbijt van Buitenlandse Zaken met de reissector op 20 januari staat daarom volledig in het teken van de coronapandemie.

Minister Blok gaat tijdens deze, dit jaar digitale, bijeenkomst in gesprek met partners uit de reis- en transportsector, waaronder koepelorganisatie de ANVR, het Verbond van Verzekeraars, het Calamiteitenfonds en verschillende reisorganisaties. De minister blikt terug op het bewogen reisjaar 2020, maar grijpt de bijeenkomst ook aan om gezamenlijk vooruit te kijken.



“Nederlanders houden van reizen, en dat is prachtig. Ik gun het iedereen om weer onbezorgd op reis te kunnen. Helaas kan ik op dit moment nog niet met zekerheid zeggen wanneer het weer mogelijk is om op vakantie naar het buitenland te gaan. Gezondheid staat natuurlijk voorop, de start van de vaccinaties stemt hoopvol. Als overheid zijn we achter de schermen bezig om vorm te geven aan het antwoord op de vraag hoe we straks verantwoord en ‘coronaproof’ op vakantie kunnen. De ervaringen en inzichten van de reisorganisaties zijn hierbij heel belangrijk. We blijven daarom ook de komende tijd, nauw met elkaar in gesprek”, aldus minister Blok.

Consulaire cijfers 2020

Naast de repatriëring verleende het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2020 hulp aan ruim 4200 Nederlanders in een acute noodsituatie in het buitenland. Het aantal individuele gevallen van consulaire bijstand was vorig jaar 36 procent meer dan in 2019. Zo hielp het ministerie vorig jaar 220 Nederlanders die in het ziekenhuis werden opgenomen en bemiddelde een ambassade of consulaat 551 keer voor Nederlanders die zonder geld in het buitenland zaten.

Ook de reisadviezen, waarmee Buitenlandse Zaken Nederlanders informeert over de situatie in het buitenland, bleken in 2020 een belangrijk instrument. De reisadviezen zijn vorig jaar 89,5 miljoen keer geraadpleegd. Ter vergelijking: in 2019 stond de teller op 3,25 miljoen.