Middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs gaan weer open

Vanaf maandag 1 maart gaan de middelbare scholen en mbo-instellingen voor alle leerlingen weer open. Alle leerlingen en studenten gaan minimaal 1 dag per week fysiek naar school. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Hiermee wordt meer perspectief geboden aan jongeren, omdat fysiek onderwijs bijdraagt aan het welzijn en beter is voor de leerprestaties.

Volgens het OMT is dit veilig en verantwoord - voor leerlingen, studenten én docenten – onder de voorwaarde dat iedereen in de school 1,5 meter afstand houdt.

Minister Slob (Voortgezet Onderwijs): “Ik ben blij dat alle leerlingen met enige regelmaat weer fysiek naar school kunnen. Daar leren ze het beste. Bovendien is dit heel belangrijk voor het welzijn van jongeren. Nu kunnen ze elkaar weer ontmoeten buiten het scherm. Natuurlijk hoop ik dat ze snel weer vijf dagen met elkaar in de klas kunnen zitten, maar we moeten voorzichtig blijven en tegelijkertijd kwetsbaren in de samenleving beschermen.”

Minister Van Engelshoven (MBO): “Er komt meer lucht voor studenten in het mbo. Een eerste stap, die hard nodig is. Naast de ruimte die er voor kwetsbare studenten, praktijkonderwijs en examens al was, kunnen studenten ook een dag per week reguliere lessen volgen. Elkaar weer iets vaker kunnen ontmoeten is waardevol en belangrijk om de sombere situatie waar veel studenten in verkeren enigszins te verlichten.’’

Middelbare scholen

Middelbare scholieren krijgen minimaal 1 dag per week fysiek les en zoveel meer als mogelijk. Scholen kunnen ervoor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen of kerken, op basis van dezelfde voorzorgsmaatregelen als in de school. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

Scholen krijgen ruimte om maatwerk te leveren waarbij ze, zoals eerder afgesproken, prioriteit geven aan examenleerlingen, leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen. Verder volgen leerlingen afstandsonderwijs.

De scholen kunnen ervoor kiezen om leerlingen in vaste tweetallen te laten werken. Leerlingen die een vast tweetal vormen, hoeven onderling geen afstand te houden. Op die manier kunnen meer leerlingen fysiek naar de les. Dit zal niet voor alle lessen mogelijk zijn.

Iedereen die zich door de school verplaatst, houdt zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand en draagt een mondkapje.

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en leerlingen die praktijkgerichte lessen in het vmbo volgen, houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.

Scholen houden gespreide pauzes en begin- en eindtijden aan en vaste looproutes.

Leerlingen moeten naar huis als ze klachten hebben. Als een leerling of leraar positief is getest, gaan degenen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een besmet persoon zijn geweest, in quarantaine.

Mbo-instellingen

Vanaf 1 maart gaat het middelbaar beroepsonderwijs gedeeltelijk open. Dat houdt in dat mbo studenten 1 dag in de week les kunnen krijgen op de fysieke locatie van de school. Hierbij wordt de 1,5m regel gehanteerd en blijft de mondkapjesplicht bij verplaatsing in de school van toepassing. Deze extra ruimte komt naast de bestaande uitzonderingen op het afstandsonderwijs voor studenten die examens en toetsen afleggen, studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten. Voor mbo-instellingen blijft er de mogelijkheid om alternatieve locaties te gebruiken voor onderwijsactiviteiten, om zo meer capaciteit te realiseren.

Zowel voor het mbo als het hoger onderwijs geldt vanaf 3 maart een uitzondering op de avondklok voor het volgen van praktijkonderwijs. Deze uitzondering gold al voor tentamens en examens. Ook voor vavo-studenten geldt vanaf 3 maart een uitzondering op de avondklok voor het volgen van voorbereidende lessen in aanloop naar examens en tentamens.

Hoger onderwijs

Ook in het hoger onderwijs is er grote behoefte aan meer ruimte voor fysiek onderwijs. Daarom kijkt het kabinet of in een volgende fase het hoger onderwijs heropend kan worden. Hogescholen en universiteiten kunnen zich hier alvast op voorbereiden, zoals ook in het OMT-advies aangegeven wordt. Momenteel is het hoger onderwijs al wel open voor tentamens, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten.