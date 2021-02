Watisjouwidee.nl: help Nederland beter uit de crisis komen

Van februari tot en met mei dit jaar organiseert de Rijksoverheid 80 dialoogtafels. Aan deze tafels gaan mensen met elkaar delen wat door de coronacrisis in de knel is gekomen, welke kansen zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te herstellen. Op het platform Watisjouwidee.nl kunnen inwoners van Nederland aangeven mee te willen denken en praten; op het platform komen ook uitkomsten. De ideeën kunnen helpen om problemen het hoofd te bieden, inspireren om te veranderen, motiveren om te vernieuwen. Voor onszelf, voor onze bedrijven, voor overheid en politici, voor de samenleving.

Het coronavirus maakt ons leven ingewikkeld. Het raakt iedereen, maar wel verschillend. Inmiddels is iedereen ervaringsdeskundige op corona. Mensen die boos zijn, omdat winkels en horeca gesloten zijn. Of stress ervaren, omdat ze kinderen thuis les moeten geven en tegelijkertijd werken. Mensen die verdriet hebben om zieke familieleden of om geliefden die zijn overleden. Het virus vergroot de verschillen, bijvoorbeeld tussen kinderen met goede thuiswerkplek en computers, en kinderen die dat missen. Het coronavirus verandert veel. Toch is dit voor sommige mensen ook juist een tijd met ruimte en rust. We hebben meer tijd en aandacht voor elkaar, genieten van kleine dingen, zoals de natuur.

Hoe dan ook, alles is anders: hoe we werken, zorgen, consumeren, sporten, communiceren, rouwen, plezier maken, reizen en ontspannen. Wat kunnen we daarvan leren? Deze coronatijd is zo uniek dat de overheid het initiatief neemt om met een groot aantal Nederlanders het gesprek te openen. Ook mensen die normaal gesproken niet zo vaak aan het woord komen. Om ervaringen en ideeën te delen, en samen vooruit te kijken naar hoe Nederland beter uit de crisis komt.

Aan de slag met herstel en vernieuwing

De 80 dialoogtafels bieden aan ruim 1.500 mensen de gelegenheid om hun ervaringen en ideeën te delen. Er zijn 50 dialoogtafels voor burgers, 20 voor maatschappelijke organisaties en 10 voor wetenschappers en denkers. Op Watisjouwidee.nl staan thema’s die besproken worden en vertellen Nederlanders in portretten over hun ervaringen.

We beginnen dit initiatief terwijl we nog midden in de crisis zitten. Want juist nu kunnen we nadenken over ons leven en de wereld na de coronacrisis. Voordat we ongemerkt teruggaan naar oude patronen. Nu is het moment om te bedenken hoe dit eruit zou moeten zien. Alleen samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en (dwars)denkers kunnen we bedenken wat we beter willen en hoe we dat willen gaan doen. We willen beter uit de crisis komen.

Watisjouwidee.nl is een initiatief van de Rijksoverheid.