Reisadvies negatief tot half mei, kabinet werkt aan proefreizen

Tot en met 15 mei blijft het reisadvies negatief en vraagt het kabinet mensen om niet naar het buitenland te reizen. Ook in de meivakantie blijven internationale reizen een te groot risico voor de verspreiding van het coronavirus. Voor de periode daarna wil het kabinet toewerken naar specifieke reisadviezen per land, waardoor versoepelingen mogelijk zijn voor landen met een laag besmettingsrisico. Het kabinet begint samen met de reissector in april wel met proefreizen, die moeten uitwijzen hoe vakanties naar andere landen straks weer veilig en verantwoord kunnen worden opgestart. Samen met het voorstel voor Europese vaccinatie- en testbewijzen moeten internationale reizen hiermee zo snel als mogelijk weer veilig worden.

Omdat het kabinet de ruimte die op termijn weer ontstaat voor vakantiereizen naar andere landen straks zo verantwoord mogelijk wil benutten, wordt in april gestart met zogeheten proefreizen.

Vanaf 10 april start een eerste fase van deze proeven met een pakketreis naar Rhodos, waar reizigers het resort niet verlaten. Op dit moment wordt een tweede pakketreis met iets meer bewegingsvrijheid voor reizigers nog uitgewerkt. Tijdens de reizen houden de reizigers zich aan alle bestaande regels en protocollen. Voor vertrek moet een negatieve NAAT (PCR)-test worden afgegeven en voor terugkeer een negatieve NAAT (PCR)-test en sneltest. Na thuiskomst gaan reizigers in thuisquarantaine.



In een later stadium zullen er ook proefreizen komen voor auto-, cruise- trein- en/of busvakanties. Deze onderdelen worden nu nog uitgewerkt. De kosten voor deelname aan de reis zijn voor de reiziger zelf, de reisorganisaties dragen de kosten voor de benodigde NAAT(PCR)- en sneltesten. Als ontwikkelingen in Nederland of een van de landen van bestemmingen tot grotere risico’s leiden, kan op advies van het RIVM elk moment worden besloten de proefreis te annuleren of af te breken.



Doel van de proefreizen is te onderzoeken onder welke voorwaarden mensen veilig en verantwoord kunnen reizen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal de data uit de testreizen evalueren. De bevindingen moeten eind april worden opgeleverd.



Meer informatie: Onderzoeken over gedrag en het coronavirus