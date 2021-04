Adviesrapport commissie-Donner stevige basis voor toekomstig schadestelsel

´Op verhaal komen´: naar een afgewogen, consistent en betaalbaar stelsel voor compensatie van slachtoffers van een strafbaar feit

Advies Commissie onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten

Compensatie in cijfers (in 2019) Aanbevolen stelsel: voorstellen commissie

Naar schatting 2 mln. slachtoffers van een of meer Bruikbaarheid van algemene voorzieningen voor

strafbare feiten slachtoffers van strafbaar feit verbeteren

Groot deel van schade wordt via verzekeraars en - Stimuleren netwerken slachtoffers (informatieverstrekking,

sociale zekerheid gecompenseerd lotgenotencontact)

14.100 door strafrechter toegekende - Gerichte hulp slachtoffers (behandeling PTSS, verwijderen

schadevergoedingsmaatregelen (gemiddeld € 3.000) beelden van internet)

5.000 tegemoetkomingen Schadefonds voor - Wegnemen lacunes en belemmeringen in verzekeringen

slachtoffers van geweldsmisdrijf (gemiddeld € 4.000)

Uitbreiden financiële tegemoetkoming Schadefonds voor

Huidig stelsel: inconsistenties slachtoffers van geweldsmisdrijf

- Nieuwe vormen van geweld (sexting, wraakporno)

Verschillen in compensatie van slachtoffers - In buitenland gepleegde geweldsmisdrijven

Gewelds- en zedenslachtoffers worden via strafproces - Stieffamilieleden met nauwe persoonlijke relatie

onbeperkt vergoed (> € mln.); overige slachtoffers max. € 5.000 - Aparte tegemoetkoming voor zeer hoge letselschades

- Gewelds- en zedenslachtoffers zonder bekende

dader krijgen max. € 35.000 Faciliteren verhalen van schade slachtoffers op dader

- Complexe, hoge schades worden regelmatig niet via strafproces

door strafrechter beoordeeld en in die gevallen niet vergoed - Standaardiseren vaststelling van schade

- Bij in buitenland gepleegd geweldsmisdrijf is er geen - Vervolgprocedure voor complexe onderdelen van vordering

tegemoetkoming Schadefonds via een aparte ´schadevergoedingskamer´

-Verschillen in vergoeding van affectieschade nabestaanden - Equality of arms rechtsbijstand slachtoffers en verdachten

- Ombuigen voorschotregeling tot reële voorschotverlening

Overige verschillen voor alle strafbare feiten, direct na onherroepelijk vonnis

- Verschillende kwaliteitseisen rechtsbijstand slachtoffers - Verruimen mogelijkheden om dader verplichte bijdrage

en verdachten t.b.v. instelling voor slachtoffers op te leggen

- Vergoeding van slachtofferadvocaat hoger dan advocaat verdachte