Tweede stap openingsplan wordt definitief gezet

Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames van mensen met corona is verder gedaald. Dat betekent dat de tweede stap in het openingsplan definitief op 19 mei wordt gezet. Het kabinet besloot vandaag niet op de pauzeknop te drukken.

Vanaf woensdag 19 mei zijn onder meer de sportscholen open en is een bezoek aan het pretpark, openluchtmuseum en buitenpodium mogelijk. Dit mag met maximaal 2 personen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar of mensen van eenzelfde huishouden. De terrassen mogen dan ook langer open: van 06.00 tot 20.00 uur. Lees wat er vanaf 19 mei nog meer verandert.

Bibliotheken openen op 20 mei de deuren. Eerder stonden deze niet in stap 2 van het openingsplan, maar het kabinet besloot deze toe te voegen. Reservering en een gezondheidscheck zijn verplicht.

Ziekenhuisopnames en pauzeknop

Vorige week werd de tweede stap aangekondigd voor 19 mei. Het kabinet sprak toen wel over een pauzeknop. Als het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames niet genoeg zou afnemen, kon deze knop worden ingedrukt. Het kabinet zou dan de tweede stap uitstellen. Dat blijkt nu niet nodig. Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames daalde met meer dan 20 procent ten opzichte van de piek op 20 en 21 april.

Vervolgstappen

Vandaag werd ook een nieuwe planning van het openingsplan vastgesteld. Hierin staat welke vervolgstappen het kabinet wanneer wil zetten, als de cijfers dit toelaten. De derde stap zal op z’n vroegst 9 juni gezet worden. Op 1 juni horen we of dit daadwerkelijk kan.

Toegangstesten

Met toegangstesten kunnen (sport)evenementen, culturele instellingen en horeca eerder of voor meer mensen op verantwoorde wijze open. Bezoekers laten zich daarvoor eerst kosteloos testen bij een speciale teststraat. Vervolgens laten ze bij de ingang van bijvoorbeeld een theater een negatief testbewijs zien.

Op dit moment bereiden 7 nieuwe testaanbieders zich voor om het testen voor toegang landelijk mogelijk te maken. Dat kan zodra het wetsvoorstel toegangstesten in werking treedt. De Tweede Kamer is al akkoord, de Eerste Kamer zal dit wetsvoorstel naar verwachting 25 mei behandelen.

Vanaf deze week worden een aantal nieuwe pilots georganiseerd, zodat de testaanbieders praktijkervaring opdoen en meteen goed van start kunnen als toegangstesten landelijk worden ingezet. Er zijn onder andere pilots met sportwedstrijden en een cultureel festival.

Drukte en basisregels

Nu de samenleving stap voor stap verder open gaat, is het van groot belang dat we drukte vermijden. Is het ergens te druk? Kunt u geen 1,5 meter afstand houden? Ga dan weg. Ook is het belangrijk dat we ons aan de basisregels blijven houden. Ook wie al gevaccineerd is: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan.