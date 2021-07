Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg. Maar zo’n grote groep besmettelijke mensen kan wel een risico zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Onder deze laatste groep blijkt de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht. Daarnaast zijn ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd of recentelijk een coronabesmetting hebben doorgemaakt, besmettingen met deze variant vastgesteld. Ook de kans op nieuwe virusmutaties zorgt voor onzekerheid. En de langdurige klachten na een coronabesmetting kunnen grote impact hebben. Het kabinet maakt zich hier zorgen over. En kan niet voldoende uitsluiten dat er de komende weken toch meer ziekenhuisopnames komen. Daarom is er besloten dat er extra maatregelen voor de zomer nodig zijn.

Maatregelen per 10 juli

Vanaf zaterdag 10 juli 2021, 06.00 uur, tot en met 13 augustus 2021 gelden de volgende maatregelen:

Horeca alleen met vaste zitplaats op anderhalve meter

Voor horeca geldt dat deze open is, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.

Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 6 uur ‘s ochtends. Entertainment, zoals live optredens en harde muziek, is verboden.

Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren.

Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijs waarmee een uitzondering op de anderhalvemeterregel mogelijk was, dus op pauze tot en met 13 augustus 2021.

Zitten bij evenementen en bij locaties voor cultuur en sport

Evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en jeugdactiviteitenzijn toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.

Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt.

Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur.

Evenementen duren maximaal 24 uur.

Geen verandering voor doorstroomlocaties

Voor doorstroomlocaties, zoals winkels, musea of kermissen, verandert er niks. Zij mogen 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen.

Houd feestjes klein en beheersbaar

De basisregels blijven belangrijk. Als je anderhalve meter afstand houdt is er veel mogelijk. Ook om samen te komen en bijvoorbeeld iets te vieren. Maar de oproep van het kabinet is en blijft: doe het verstandig, neem je verantwoordelijkheid. Houd je feestjes klein en beheersbaar, en houd anderhalve meter afstand.

Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona. Ook wie al gevaccineerd is.

Lezen van het hele reisadvies belangrijk

Reizen naar het buitenland is en blijft een risico. De toename van het aantal besmettingen in Nederland kan gevolgen hebben voor een ontspannen vakantie naar het buitenland. Doordat andere landen ons op basis van de toename in besmettingen als risico zien, kan het zijn dat zij extra maatregelen nemen voor Nederlandse toeristen. Zoals in Europa verplicht reizen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) als coronabewijs. Of een verplichte quarantaine bij aankomst. Deze eisen kunnen per land verschillen.

Check altijd voor vertrek het reisadvies op www.wijsopreis.nl. En kijk niet alleen naar de kleur van uw favoriete vakantieland. Maar lees het hele reisadvies. In het reisadvies staat precies welke maatregelen gelden voor het land waar u naartoe wilt en de landen waar u doorheen reist. Dus bereid u goed voor: zet uw coronabewijzen klaar in de CoronaCheck-app of print ze uit. En als u nog niet bent gevaccineerd kunt u zich gratis laten testen voor vertrek.