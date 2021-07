Gratis zelftests voor terugkerende reizigers op luchthavens

Reizigers op Schiphol ontvangen bij aankomst een gratis COVID-19 zelftest. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) was vandaag aanwezig bij het uitdelen bij één van de gates. Medewerkers van de GGD delen de hele zomer zelftests uit op Schiphol, op Eindhoven Airport en op Rotterdam The Hague Airport. Het kabinet roept mensen op om zich bij terugkomst van vakantie te testen, voordat ze weer naar het werk gaan, naar school gaan of onder de mensen komen. Zo verkleinen we de kans dat we het virus verder verspreiden. Zelftesten zijn daarvoor ideaal. Om het gebruik van zelftesten aan te moedigen, worden ze gratis uitgedeeld op luchthavens. Bij een positief resultaat uit de zelftest is het advies je daarna te melden bij de GGD. Mensen met klachten en jongeren tot 27 jaar – ook zonder klachten - kunnen zich direct melden bij de GGD voor een coronatest.

Aankomende reizigers kunnen de zelftest ophalen vlak voor de bagagebanden. Ook in de aankomsthal zijn twee balies ingericht waar iedereen een zelftest kan afhalen. Bij een aantal vluchten staat GGD Kennemerland direct bij de gate om zelftests uit te delen. Vandaag was naast minister De Jonge ook het hoofd infectieziektebestrijding van de GGD Kennemerland Harm Balder aanwezig op Schiphol om de tests uit te delen.

Minister De Jonge: “We roepen iedereen op zich te testen na de vakantie. Alleen zo kunnen we voorkomen dat we corona onbedoeld meenemen naar familie, het werk, school, stage en college in deze tijden met zulke besmettelijke varianten en hoge besmettingscijfers. Met een kleine moeite kun je helpen voorkomen dat besmettingen brandhaarden worden.

Testen, testen, testen

Een zelftest gebruik je voor de zekerheid. Bijvoorbeeld als je naar je werk gaat, bij vrienden op bezoek wil of als je op een plek bent geweest waar veel andere mensen waren.

In de loop van de zomer zullen alle Nederlanders een brief op de mat krijgen over het belang van testen na vakantie. Daarbij krijgen ze ook de mogelijkheid om kosteloos zelftests te bestellen. Ook scholieren en studenten kunnen kosteloos zelftests krijgen om zich te testen in de eerste weken van het schooljaar. Het kabinet heeft daarnaast zelftests gedoneerd aan Voedselbank NL en het Armoedefonds.

Thuis een zelftest doen na aankomst is ook nodig als je al (volledig) gevaccineerd bent. Ook mensen die voorafgaand aan hun reis getest zijn, krijgen het advies bij thuiskomst een zelftest te doen. Mogelijk heeft er een besmetting plaatsgevonden in de tijd tussen de afname van de test en aankomst in Nederland.

Mensen nemen een zelftest thuis af. Wanneer de uitslag positief is, is het belangrijk dat zij de uitslag laten bevestigen bij de GGD. Een zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de test op de GGD-testlocatie. Hierdoor is er kans dat de positieve uitslag van de zelftest vals alarm is. Mensen met klachten moeten zich altijd laten testen bij de GGD. Jongeren tot 27 jaar kunnen zich na de vakantie ook direct laten testen bij de GGD, ook zonder klachten.