Nederland past aanpak reizen binnen Europa aan, meerdaagse evenementen tot 1 september afgelast

Als gevolg van de veranderde situatie in Europa heeft het kabinet besloten de aanpak voor reizen binnen de Europese Unie (EU) aan te passen. Er zijn 3 belangrijke ontwikkelingen. Meer dan de helft van de volwassenen in Europa is inmiddels volledig gevaccineerd. In Nederland heeft 83,5% de eerste prik gehad en is 59% van de volwassenen volledig gevaccineerd. De druk op de ziekenhuizen en IC’s is ondanks het aantal besmettingen beheersbaar. Sinds 1 juli zijn er Europese afspraken gemaakt over het coronabewijs (DCC) om reizen binnen de EU mogelijk te maken. Met de aanpassing van het beleid krijgen mensen die binnen de EU willen reizen meer zekerheid en duidelijkheid. Door te testen bij terugkeer kan een mogelijke opleving van het virus gedempt worden. Reizen binnen Europa is mogelijk, maar niet zorgeloos. Maatregelen blijven nodig om veilig en verantwoord de grens over te gaan. Download de Reisapp en maak het land van bestemming favoriet om op vakantie op de hoogte te blijven van het actuele reisadvies. Lees voor vertrek het reisadvies op Wijsopreis.nl.

Voor vertrek uit Nederland

Vanaf 27 juli 2021 geeft Nederland geen oranje reisadvies aan EU-landen enkel op basis van het aantal coronabesmettingen. Een land kan nog wel een oranje reisadvies krijgen als er een nieuwe virusvariant opduikt. In de praktijk betekent dit dat op dit moment reizen naar geen enkel EU-land wordt ontraden en een geel of groen reisadvies krijgt. Daarmee brengt Nederland zijn reisadviezen in lijn met veel andere Europese landen. Het blijft mogelijk dat landen aan reizigers uit Nederland extra inreismaatregelen kunnen opleggen. Lees daarom voor vertrek het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en welke maatregelen gelden in het land van bestemming.

Als reisadviezen alleen gebaseerd zijn op besmettingscijfers, dan is de kans groot dat reizigers de komende weken voor steeds meer landen het advies krijgen om er alleen naartoe te gaan als het noodzakelijk is. Omdat besmettingscijfers weer op zullen gaan lopen nu veel landen versoepelen. Het kabinet vindt dit, gezien de veranderde coronasituatie (vaccinatiegraad, situatie ziekenhuizen en gebruik van het coronabewijs) in Europa, niet langer nodig en proportioneel. Een oranje reisadvies wordt vanaf 27 juli alleen nog gegeven aan landen waar een zorgwekkende nieuwe variant van het virus is die nog niet wijdverspreid is in Nederland.

Voor terugkomst naar Nederland

Om te voorkomen dat het coronavirus mee naar huis genomen wordt, hebben reizigers vanaf 12 jaar per 8 augustus 2021 bij terugkeer naar Nederland een coronabewijs nodig als zij uit een EU-land komen met een geel reisadvies. Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app. Andere reizigers moeten zich voor vertrek, maximaal 48 uur voor een PCR-test en 24 uur voor een antigeen-test, naar Nederland laten testen in het land van verblijf. Zij mogen alleen reizen met een negatieve testuitslag. Voor mensen die geen gebruik maken van eigen vervoer controleren vervoersmaatschappijen dit voor het instappen. Een coronabewijs kan een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn. Voor reizigers uit een land met een groen reisadvies gelden geen maatregelen bij terugkeer.

4 landen in Europa hebben op dit moment een oranje reisadvies: Spanje, Portugal, Cyprus en Andorra. De nieuwe aanpak heeft voor deze landen als gevolg dat het reisadvies op 27 juli verandert in geel. Dat betekent: reizen kan, maar er zijn risico’s. Bij terugkeer uit deze landen is het nu al verplicht om een coronabewijs te laten zien. Die verplichting blijft.

Na aankomst in Nederland

Voor iedereen, ook volledig gevaccineerden, die terugkeert uit het buitenland is het advies: test jezelf. Ook na vaccinatie of doormaken van een besmetting kunnen mensen het virus namelijk nog bij zich dragen en anderen besmetten. Reizigers uit landen met een geel reisadvies die nog niet volledig gevaccineerd of hersteld zijn van corona krijgen het dringende advies om op dag 2 en 5 na aankomst een gratis coronatest bij de GGD of een zelftest te doen. Ook mensen die geen klachten hebben kunnen het virus bij zich dragen en anderen besmetten. Verder geldt er bij terugkomst geen quarantaineplicht voor reizigers uit EU-lidstaten naar Nederland, tenzij er sprake is van een nieuwe virusvariant in het land van verblijf.

Reis veilig en voorbereid

Het kabinet benadrukt dat het belangrijk is om het reisadvies op wijsopreis.nl of in de Reisapp te raadplegen. Maak het land van bestemming favoriet om op vakantie op de hoogte te blijven. Niet alleen bij het boeken van een reis, maar ook kort voor vertrek, tijdens de reis en bij terugkeer. Een land dat op het moment van vertrek uit Nederland een groen reisadvies heeft, kan bij terugkeer een geel of oranje reisadvies hebben door een verandering van de coronasituatie in dat land. Zet daarom het vaccinatiebewijs of herstelbewijs in de CoronaCheck-app, ook al is dat niet nodig op het moment van vertrek. Het is ook raadzaam om voor vertrek uit te zoeken waar op de vakantiebestemming getest kan worden.

Buiten Europa

Voor reizen buiten Europa blijft de lijst van de Europese Unie met veilige landen (in het Engels) leidend. Van reizigers uit landen die op deze lijst staan is vanaf 8 augustus een testbewijs of vaccinatiebewijs vereist voordat ze naar Nederland reizen.

Meerdaagse evenementen met overnachting tot 1 september afgelast

Het kabinet verlengt in overleg met de evenementensector het verbod op meerdaagse evenementen tot 1 september 2021. Het gaat hierbij om meerdaagse evenementen met overnachting, waarbij bezoekers alleen toegelaten zouden worden met een coronatoegangsbewijs. Het veilig en verantwoord organiseren van meerdaagse evenementen is complex. De sector geeft daarom zelf ook aan dat dit nu niet haalbaar is voor dit type evenementen, die zouden plaatsvinden van 14 augustus tot 1 september. De organisatoren hebben door de logistieke uitdagingen die er al zijn (zoals beschikbaarheid van voldoende personeel, afspraken met leveranciers, en de organisatie van testen) deze duidelijkheid nu nodig en geven aan dat verdere uitstel van een besluit niet wenselijk is. Hoe het epidemiologisch beeld zich ontwikkelt in aanloop naar 14 augustus en of en zo ja welke voorzorgsmaatregelen dan noodzakelijk zijn voor meerdaagse evenementen, is daarom nu nog niet met zekerheid te zeggen. Daarom verlengt het kabinet het verbod op deze meerdaagse evenementen met overnachting.

Het kabinet neemt 13 augustus een besluit over eendaagse evenementen die plaatsvinden tussen 14 augustus en 1 september. Het OMT zal hierbij om advies worden gevraagd. Meerdaagse evenementen met overnachting die plaats zouden vinden tussen 14 augustus en 1 september kunnen gebruik maken van de garantieregeling voor evenementen of van de aanvullende tegemoetkoming evenementen. Het subsidiepercentage van de garantieregeling evenementen is onlangs verhoogd naar 100% van de gemaakte kosten.

COVID-19-overleggen tijdens zomerreces kabinet

Van 9 juli tot 9 augustus 2021 is het kabinet formeel met reces. Voor wat betreft de COVID-19-pandemie komen de meest betrokken ministers echter gewoon bij elkaar. Onder normale omstandigheden overleggen zij 2 keer per week: Iedere maandag een fysiek overleg, waarbij na afloop een korte toelichting aan de media wordt gegeven. Op de woensdag spreken de bewindspersonen elkaar telefonisch. Wanneer de situatie daarom vraagt, en besluitvorming nodig is, dan wordt een Ministeriële Commissie COVID-19 bijeengeroepen.



Vanaf 9 augustus wordt het normale vergaderritme weer opgepakt. Dan komt het kabinet weer meerdere keren per week bij elkaar om over de pandemie te praten. Tijdens de 1e ministerraad na het reces, op vrijdag 13 augustus, wordt het hele pakket maatregelen opnieuw gewogen op basis van de actuele informatie.