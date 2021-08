Aansluiting op CoronaCheck voor applicatie-aanbieders

Voor applicatie-aanbieders is het nu mogelijk om gebruikers vanuit een app direct door te verwijzen naar de CoronaCheck-app. Daarmee kunnen bezoekers bijvoorbeeld vanuit hun toegangsbewijs in een andere applicatie direct schakelen naar hun QR-code in CoronaCheck, om aan te tonen dat zij volledig gevaccineerd of negatief getest zijn of een herstelbewijs hebben.