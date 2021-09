Vanaf 4 september belangrijke wijzigingen voor reizigers naar Nederland

Vanaf 4 september zijn er een aantal belangrijke wijzigingen voor reizigers die vanuit het buitenland naar Nederland (terug)reizen. Diverse landen zijn aangewezen als hoogrisicogebied of als zeerhoogrisicogebied. Lees voor u terugreist naar Nederland goed het reisadvies van het land waarvandaan u reist. Daar vindt u alle maatregelen die voor u gelden bij terugkeer.

Wijzigingen landen binnen de EU

Binnen de EU worden Duitsland en Hongarije aangewezen als hoogrisiciogebieden. Dit betekent dat reizigers uit deze gebieden een coronabewijs moeten kunnen tonen wanneer ze naar Nederland reizen. Een coronabewijs is een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve test. Vanaf 6 september gaat de verplichting van het coronabewijs in.

Wijzigingen landen buiten de EU

Vanaf 4 september worden de Verenigde Staten, Israël, Kosovo, Montenegro en Noord-Macedonië aangewezen als zeerhoogrisicogebied.

Het EU-inreisverbod geldt dan weer. Reizigers uit deze gebieden kunnen Nederland alleen inreizen als ze volledig gevaccineerd zijn of onder een andere uitzondering van het EU-inreisverbod vallen. Ook moeten zij zich vanaf 4 september houden aan de verplichte quarantaine van 10 dagen. Pas vanaf 6 september geldt voor hen dat ze alleen naar Nederland mogen reizen met een bewijs van een negatieve test. Een herstelbewijs of een bewijs van volledige vaccinatie is dan niet meer genoeg.

Libanon wordt per 4 september aangewezen als hoogrisicogebied. Ook daar geldt het EU-inreisverbod weer. Alleen reizigers die volledig gevaccineerd zijn of onder een andere uitzondering vallen kunnen Nederland inreizen. Daarvoor hebben ze wel een coronabewijs nodig.

Wijzigingen ‘variantlanden’

Vanaf 4 september zijn er geen ‘variantlanden’ meer: zeerhoogrisicogebieden met een zorgwekkende virusvariant. Voor zestien landen in Zuid- en Midden-Amerika en Zuid-Afrika golden de afgelopen tijd extra maatregelen. Deze landen vallen vanaf 4 september onder de hoogrisicogebieden of zeerhoogrisicogebieden.

Het gaat om Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Paraguay, Peru en Uruguay (aangewezen als hoogrisicogebied); en Brazilië, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Suriname, Venezuela en Zuid-Afrika (aangewezen als zeerhoogrisicogebied).

Reizigers die volledig gevaccineerd zijn, mogen vanaf 4 september vanuit deze landen de EU inreizen. Ook verdwijnt de dubbele testplicht. Wel moeten deze reizigers zich houden aan de overige maatregelen zoals een verplicht coronabewijs (test-, herstel,- of vaccinatiebewijs), de gezondheidsverklaring (bij reizen met vliegtuig) en in sommige gevallen de verplichte thuisquarantaine.

Meer informatie

Verblijft u nu in het buitenland en wilt u (terug) naar Nederland? Controleer dan deze checklist voordat u vertrekt.

Wilt u weten of u in quarantaine moet? Check dan Reizentijdenscorona.nl.