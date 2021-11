Nederland gaat versneld doneren aan Covax

Nederland levert vanaf vorige week structureel vaccins aan Covax. Een allereerste levering van 340.800 AstraZeneca-vaccins is vorige week vertrokken. Aanstaande woensdag gaan er weer 633.100 AstraZeneca-vaccins naar Covax. De komende weken zal het aantal leveringen verder oplopen. Dankzij overeenkomsten met Covax, AstraZeneca en BioNTech/Pfizer kunnen van deze fabrikanten alle vaccins die voor dit jaar nog niet geleverd zijn aan Nederland, direct aan Covax worden gedoneerd. In totaal gaat het wat betreft AstraZeneca en BioNTech/Pfizer om meer dan 10 miljoen doses. Dit laat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten. Met fabrikanten Janssen en Moderna volgen soortgelijke afspraken naar verwachting deze week. Het doel is dit jaar in totaal evenveel vaccins te doneren, zowel aan Covax als bilateraal, als dat we in Nederland gebruiken. v

Nederland vindt het belangrijk dat ook andere landen toegang hebben tot vaccins. Daarom doneert Nederland alle vaccins die we hebben besteld maar zelf niet gebruiken. Eerder zijn via een leenconstructie al 500.000 AstraZeneca-vaccins via Zweden aan Covax gedoneerd.

Overeenkomsten met fabrikanten en faciliterende lidstaten

Om de administratieve lasten van de donaties vooral voor Covax zo beperkt mogelijk te houden, is de weg van donatiemandaten gekozen via zogenaamde faciliterende lidstaten. Een EU-lidstaat sluit hiertoe een overeenkomst af met een producent en Covax en de andere landen gebruiken deze zelfde overeenkomst. Het gaat hierbij om het schenken van medische producten wat gepaard gaat met strenge regelgeving omtrent kwaliteit, veiligheid, effectiviteit en traceerbaarheid. Daarnaast moeten zaken als aansprakelijkheid goed worden geregeld. Dat kost tijd, maar is in het belang van Nederland en de landen die de vaccins ontvangen.

Minister De Jonge: “Wereldwijde toegang tot vaccins is heel belangrijk. Alleen zo kunnen we wereldwijd de ontwikkeling van het virus en mutaties tegengaan. Via goede afspraken met de vaccinfabrikanten en onze internationale partners doen we er alles aan om dit te bereiken. Dit onder het motto ‘Get one- Give one’ waarbij we voor elk in Nederland gezet vaccin een vaccin willen doneren.”

Bilaterale donaties en Covax

Nederland geeft de voorkeur aan doneren via Covax. Op deze manier worden vaccins wereldwijd zo eerlijk mogelijk verdeeld. Al aan Nederland geleverde vaccins kunnen echter niet naar Covax worden gestuurd. Terwijl aan de Covax overeenkomsten werd gewerkt heeft Nederland, om verspilling te voorkomen, leveringen enkele weken gepauzeerd. Zo konden in de tussentijd te produceren vaccins via andere wegen naar Covax gaan. Ook zijn inmiddels al zo’n 2,5 miljoen vaccins bilateraal gedoneerd aan Indonesië, Suriname, Kaapverdië en Namibië.

Nederland levert in het tempo waarin het ontvangt. We blijven daarbij afhankelijk van het moment waarop vaccins daadwerkelijk door de fabrikanten geleverd worden. Voor een eventuele booster is voldoende vaccin gereserveerd.