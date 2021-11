Campagne vraagt aandacht voor psychische klachten op de werkvloer: belangrijk voor werknemer en werkgever

Vandaag start een overheidscampagne om ervoor te zorgen dat werknemers minder vaak uitvallen door een burn-out, werkstress of psychische klachten. Het is in het belang van de werknemer en werkgever dat personeel het naar z`n zin heeft op de werkvloer. Als werknemers met plezier naar hun werk gaan, kan dat ziekteverzuim tegengaan. Daarom vragen de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aandacht voor psychische klachten op de werkvloer.

Dat gebeurt door praktijkvoorbeelden te laten zien van de aanpak van werkgevers in sectoren met medewerkers die een verhoogd risico lopen. Werknemers in de zorg, onderwijs, ICT en industrie hebben vaker te kampen met klachten. Door middel van interviews, filmpjes, en adviezen worden werkgevers geholpen met het voorkomen van uitval door mentale klachten.

Mentaal sterk

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS: “Helaas stoppen mensen met psychische klachten vaak met werken. Terwijl is aangetoond dat werken juist in veel gevallen kan bijdragen aan herstel. Ik wil dat mensen zich mentaal sterk voelen en hun werk goed en met plezier kunnen doen. Dat vraagt om bewustwording en een effectieve aanpak, ook op de werkvloer. Het is ook belangrijk, omdat ziekteverzuim door stress heel schadelijk is voor werknemers. Als je verzuim door stress kunt voorkomen en duurzame inzetbaarheid bevordert, is dat voor iedereen beter. Het maakt het ook aantrekkelijk om voor een werkgever te werken die daarvoor oog heeft.”

Staatssecretaris Dennis Wiersma van SZW: “Werk speelt een belangrijke rol in ons leven. Niet alleen zodat je de rekeningen kan betalen, maar ook voor het sociale contact en het bijdragen aan de samenleving. Als je psychische klachten hebt kan het moeilijker zijn om goed werk te vinden en vast te houden. Dat is lastig voor zowel werkgevers als werknemers. Het is daarom belangrijk om dit bespreekbaar te maken. Het gesprek aangaan op de werkvloer helpt om je fijn te voelen in je baan en dat zorgt er weer voor dat je minder uitvalt. Een fijne werkplek kan werken als medicijn. En met een goed gesprek kom je heel erg ver.”

Hey, het is oké

Ook voor de werkgever zijn er veel voordelen om ervoor te zorgen dat werknemers met plezier naar het werk gaan en niet uitvallen wegens psychische klachten. Ziekteverzuim door werkstress kost werkgevers €3,1 miljard per jaar. Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten zijn sinds 2012 de meldingen van overspanning en burn-out gestegen. Van alle meldingen die daar werden geregistreerd als psychisch was 74% `overspanning` of `burn-out`.

'Hey, het is oké op de werkvloer' is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De campagne is een oproep aan bedrijven om aandacht te hebben voor psychische klachten op de werkvloer, waardoor werknemers optimaal en met plezier hun werk kunnen doen.

Interviews, filmpjes en voorbeelden staan op www.heyhetioke.nl/werkgevers