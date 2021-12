Quarantaine-advies voor kinderopvangpersoneel bij meer dan twee besmettingen op een groep

Op vrijdag 24 december is het OMT in haar advies dieper ingegaan op het quarantainebeleid voor medewerkers in de kinderopvang of het primair onderwijs. Het kabinet heeft dit advies overgenomen.

Bij meer dan twee besmettingen in korte tijd op een groep of klas, geldt het advies dat de groep of klas in quarantaine gaat. Dit quarantaine-advies geldt ook voor alle pedagogisch professionals die op deze groep werken en in contact zijn geweest met de positief geteste personen. Deze quarantaine-adviezen waren al opgenomen in het protocol kinderopvang en corona, waarvan de meest actuele versie vrijdag 24 december is gepubliceerd.