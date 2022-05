De resultaten van een jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking

Wat heeft een jaar ontwikkelingssamenwerking opgeleverd? Op Verantwoordingsdag laat het ministerie van Buitenlandse Zaken zien wat er is uitgegeven, gedaan en bereikt per thema en per focusland. ‘Ondanks de coronapandemie hebben we goede resultaten behaald.’

‘Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt elke dag hard aan een duurzame wereld met minder conflicten, minder armoede en minder ongelijkheid’, zegt Kitty van der Heijden, directeur-generaal internationale samenwerking. Door de coronapandemie was dat in 2021 extreem complex. Toch hebben we goede resultaten behaald met onze inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Daar zijn we trots op.’

Van de Heijden: ‘Met deze inzet dragen we niet alleen bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s), maar werken we tegelijkertijd aan onze eigen veiligheid en stabiliteit hier in Nederland.’

Beeld: © Rijksoverheid

Meer weten over de resultaten van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in 2021, bijvoorbeeld op het gebied van water, klimaat of vrouwenrechten en gendergelijkheid? Op de speciale resultatenwebsite is gedetailleerde informatie te vinden over de budgetten, activiteiten en resultaten per thema en per focusland.