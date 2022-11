Coronamedicijn Paxlovid voor risicogroepen vergoed uit basispakket

Het coronamedicijn Paxlovid wordt per 15 november 2022 vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat heeft Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloten na een positief advies hierover van het Zorginstituut.

Minister Kuipers: “Het is bekend dat Paxlovid effectief is voor een kleine groep patiënten. Corona heeft nog steeds een grote maatschappelijke impact en zeker op mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarom neem ik het advies van het Zorginstituut over om Paxlovid te vergoeden vanuit de basisverzekering. Patiënten die dit medicijn nodig hebben, kunnen het nu ook snel krijgen.”

Beperkte doelgroep

Het medicijn Paxlovid bestaat uit de stoffen nirmatrelvir en ritonavir en verlaagt volgens het Zorginstituut de kans op ziekenhuisopname of ernstige ziekte bij een kwetsbare groep coronapatiënten. Het gaat om mensen zonder antistoffen tegen corona die tegelijkertijd een verhoogd risico hebben door andere aspecten van hun gezondheid. Denk aan kwetsbare ouderen of patiënten met een ernstige hart- of longaandoening. Daarnaast betreft het mensen die een ernstige verminderde afweer hebben en die onder behandeling zijn bij een medisch specialist.



Paxlovid wordt alleen vergoed vanuit het basispakket voor mensen die behoren tot bovenstaande medische risicogroepen. Het medicijn is alleen te verkrijgen via een recept van de behandelend arts. Omdat de kuur binnen 5 dagen na infectie moet worden gestart, zal het op recept beschikbaar zijn via de openbare apotheek. De behandelkuur duurt 5 dagen en omvat in totaal 30 tabletten.