Staatssecretaris Van der Burg bezoekt EuroAfrikaanse Rabat-conferentie in Cádiz

Op 13 en 14 december nam staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg in Cádiz deel aan het Rabat-proces: een internationale conferentie over migratie met verschillende Europese en Afrikaanse landen. Doel van de conferentie is in dialoog tussen Europese en Afrikaanse landen te komen tot samenwerking en partnerschappen op het gebied van migratie.

Staatssecretaris Van der Burg: “Grip op migratie. Daarvoor zijn goede relaties met andere landen onmisbaar. In Cádiz heb ik daarom gesproken met verschillende landen over hoe we onze samenwerking kunnen versterken. Alleen zo kunnen we voorkomen dat mensen irregulier proberen naar Nederland te komen. Maar ook door afspraken te maken over terugkeer. Zodat mensen die hier toch komen, maar niet mogen blijven, daadwerkelijk terugkeren.”