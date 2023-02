Nederland en Niger versterken samenwerking op migratie

Nederland en Niger willen nauwer samenwerken om irreguliere migratie in het Afrikaanse land tegen te gaan, de grensbewaking te verbeteren en mensensmokkel te bestrijden. Ook komt er meer overleg over de bescherming van migranten en hun vrijwillige terugkeer vanuit Niger naar landen van herkomst.

Dat hebben minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid afgesproken tijdens een gezamenlijk werkbezoek in Niger. De precieze invulling van het migratiepartnerschap volgt later dit jaar.

Niger is een belangrijke partner voor Nederland in de Sahel-regio. Schreinemacher en Van der Burg waren dinsdag in Agadez, een knooppunt van Afrikaanse migratieroutes richting Europa. Veel irreguliere migranten gaan via Niger naar Libië of Algerije om vervolgens door te reizen naar Europa.

In Agadez brachten de bewindspersonen een bezoek aan een migrantencentrum van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Daar worden migranten opgevangen die door Algerije zijn uitgezet en niet uit Niger komen. Ook kunnen zij zich registreren voor vrijwillige terugkeer naar hun land van herkomst. Nederland steunt dit werk van de IOM in Niger. Verder bezochten de bewindspersonen de Europese trainingsmissie die mobiele grenseenheden traint en voerden ze gesprekken met de sultan van Agadez en verschillende lokale autoriteiten.

Van der Burg: ‘Om meer grip op migratie te krijgen, zijn goede samenwerking en partnerschappen met andere landen hard nodig. De start van dit migratiepartnerschap met Niger is voor beide landen een belangrijke stap. In Niger om de onmenselijke mensenhandel die daar plaatsvindt te bestrijden, voor Nederland om irreguliere migratie tegen te gaan.’

Schreinemacher: ‘Om mensenhandel en wapensmokkel tegen te gaan, moeten we de stabiliteit in Niger bevorderen. Dat doen we door te investeren in landbouw en water, en jongeren meer perspectief te bieden door hen aan werk te helpen. Uiteindelijk heeft Nederland ook baat bij een stabiel Niger.’

Niger heeft niet alleen te maken met veel doorreizende migranten en een toenemend aantal ontheemden, maar ook met grensoverschrijdende criminaliteit zoals smokkel van mensen, wapens en drugs. Het is onmogelijk de duizenden kilometer aan grens helemaal te beveiligen. Nederland wil samen met Niger kijken hoe dit beter kan.

Schreinemacher en Van der Burg overlegden woensdag in de hoofdstad Niamey met de autoriteiten van Niger. Zo spraken ze met de minister van Buitenlandse Zaken over de veiligheidssituatie in het land en de samenwerking op het gebied van migratie en ontwikkelingssamenwerking. Tijdens een ontmoeting met president Mohamed Bazoum ging het over de politieke situatie en regionale samenwerking in de Sahel.