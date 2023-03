Speciaal toezichtteam start in de gemeente Cranendonck om asieloverlast aan te pakken

Om de problemen met overlastgevende asielzoekers in de gemeente Cranendonck tegen te gaan, start vandaag een speciaal toezichtteam. Het team van 4 toezichthouders zal tot en met het einde van het jaar aan de slag gaan op de plekken waar overlast het meeste voorkomt.

Het gaat in eerste instantie om een proef van 10 maanden. Het team zal zich laten zien op de locatie van het COA in Budel, in het winkelgebied en in het openbaar vervoer. Ze gaan daar op werkdagen aan de slag, maar als blijkt dat de uren effectiever kunnen worden ingezet, is inzet op andere momenten ook mogelijk.

Staatssecretaris Van der Burg:

“Voor mensen die onze bescherming vragen, maar vervolgens onze gastvrijheid misbruiken heb ik geen enkel begrip. De groep asielzoekers die overlast veroorzaken is weliswaar klein, maar de impact bij degene die het overkomt is enorm. Daarom hebben we in het kabinet geld gereserveerd voor een aanpak om de overlast tegen te gaan. Aan de voorkant door te voorkomen dat het plaatsvindt, zoals met de inzet van een speciaal toezichtteam. Maar gebeurt het toch, dan pakken we het keihard aan.”

Aanpak toezichtteam

Het team in de gemeente Cranendonck focust zich met name op het voorkomen van overlastgevend gedrag door asielzoekers. Het team zet zich dan ook in op persoonlijk contact met de doelgroep en bezit hiervoor ook de benodigde ervaring. Daarnaast wordt ingezet op nauw en frequent contact met omwonenden, winkeliers en ondernemers, de lokale politie, het COA en de vervoerders. Eenzelfde team is eind vorig jaar in Ter Apel (gemeente Westerwolde) gestart om overlast tegen te gaan.

Breder aanpak overlast

Er is een kleine groep mensen die gebruik maakt van de gastvrijheid in Nederland, maar zich vervolgens misdraagt. Het kabinet heeft daarom al eerder structureel € 45 miljoen beschikbaar gesteld voor een intensievere en strengere aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers. Dit team is daar een onderdeel van.

Overlastgevende en criminele asielzoekers moeten zo snel mogelijk uit ons opvangstelsel gehaald worden. Deze groep verpest het voor de rest en ondermijnt het draagvlak van opvang voor mensen die vluchten voor oorlog of vervolging.