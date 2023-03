VN-waterconferentie afgerond: nu tijd voor actie

Vandaag wordt in New York de VN-waterconferentie afgesloten, die Nederland en Tadzjikistan hebben gefaciliteerd. De aanwezige partijen hebben ten minste 669 toezeggingen gedaan om water-gerelateerde problemen aan te pakken. Al die toezeggingen samen vormen de Water Actie Agenda.

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Problemen met water zijn er over de hele wereld, maar ook zeker in ons land. Denk aan de vier extreem droge zomers in de afgelopen vijf jaar, waarbij de vijfde zomer zorgde voor overstromingen in Limburg. Water is letterlijk van levensbelang. Daarom vind ik het goed dat de conferentie wordt afgesloten met een actie-agenda: de tijd van mooie woorden is voorbij, nu moeten de partijen zelf aan de slag!”

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): “Die acties zijn in Nederland, maar zeker ook internationaal nodig. Het is heel goed dat het thema water bij zoveel landen zoveel weerklank heeft gevonden. Overheden, belangengroepen en bedrijven hebben elkaar goed weten te vinden deze week. Het is nu een kwestie van doorzetten en elkaar scherp houden, zodat alle initiatieven ook echt leiden tot beter watergebruik.”

Beide ministers blikken tevreden terug op de conferentie, waar 193 landen aan deelnamen. Voor het eerst in bijna vijftig jaar is in VN-verband gesproken over de water-gerelateerde problemen die elk land tegenkomt: te veel water, te weinig water of te vies water. Meer dan 1200 organisaties waren aanwezig bij meer dan 400 activiteiten in en om het gebouw van de VN. In totaal zijn er minstens 669 toezeggingen gedaan door alle aanwezige partijen (dat cijfer loopt nog op).

Koning Willem-Alexander opende de conferentie namens Nederland en was aanwezig bij verschillende activiteiten, zoals een New Yorks project om overstromingen tegen te gaan en een gesprek met studenten over hoe zij kijken naar de water-gerelateerde problemen.

Nederlandse toezeggingen

Minister Schreinemacher heeft EUR 50 miljoen uitgetrokken voor de komende vijf jaar, om via het nieuwe initiatief ‘Water at the heart of climate action’ Ethiopië, Soedan, Zuid-Soedan en Oeganda te steunen om de gevolgen van water-gerelateerde rampen beter op te vangen en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen weerbaarder te maken. Ook trekt Schreinemacher 5 miljoen Amerikaanse dollars uit om te zorgen dat de water- en klimaatproblemen beter samen worden aangepakt.

Minister Harbers heeft onder meer een nieuw samenwerkingsverband op het gebied van water en klimaat gelanceerd, waar landen om advies kunnen vragen over hoe ze zich het best kunnen voorbereiden op het veranderende klimaat. Daarnaast wordt de aanpak ‘Water as Leverage’ opgeschaald: dit Nederlandse initiatief kijkt samen met lokale partijen naar een bepaald gebied en probeert om één goede oplossing te vinden die verschillende problemen in dat gebied oplost.

De toezeggingen van alle deelnemende partijen kunnen worden teruggevonden op de website van de VN, onder ‘Water Action Agenda’.

Iedereen moet aan de slag

Met de publicatie van de Water Actie Agenda is de VN-conferentie tot een einde gekomen. Het is nu tijd om in actie te komen. 150 VN-landen hebben daarom meermaals opgeroepen om een VN-Watergezant aan te stellen.

De Water Actie Agenda bevat ook een routekaart, die zorgt dat water wordt meegenomen in toekomstige VN-bijeenkomsten. Te beginnen met de SDG-bijeenkomst in september dit jaar. Ook worden de toezeggingen besproken op andere conferenties, zoals de COP28 in november.