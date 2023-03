Minister Hoekstra spreekt over mediavrijheid tijdens ‘Summit for Democracy’

Nederland is op 29 en 30 maart 2023 mede co-host op de tweede ‘Summit for Democracy’, die wordt georganiseerd door de Verenigde Staten. Andere co-hosts zijn Costa Rica, Zambia en Zuid-Korea.

Vergroot afbeelding Beeld: © Buitenlandse zaken

Nederland organiseert, als co-host namens de bredere Europese regio, op de tweede dag van de top een deels digitaal evenement over mediavrijheid. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zal het evenement openen. Aan het evenement nemen ook de ministers van Buitenlandse Zaken van Slovenië en Kosovo deel, evenals Ruth Kronenburg van Free Press Unlimited en Derk Sauer van the Moscow Times.

Vrijheid van meningsuiting is een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende democratie. Media spelen hierin een essentiële rol. 85 procent van de wereldbevolking ervaart echter een afname van persvrijheid in hun land. Ook in Europa staat mediavrijheid onder druk.

Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en bevordering van fundamentele beginselen als democratie, rechtstaat en mensenrechten. Tijdens het evenement voor de Europese regio op 30 maart gaat Nederland het gesprek aan met regeringsvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties, jongeren, mensenrechtenverdedigers, academici en journalisten over mediavrijheid en hoe die te bevorderen. Amanda Bennett, CEO van U.S. Agency for Global Media (USAGM), zal de Amerikaanse delegatie in Nederland leiden. USAID Administrator Samantha Power zal digitaal deelnemen.

De plenaire sessie van de Summit for Democracy op 29 maart is hier te volgen. Het door Nederland georganiseerde evenement op 30 maart over mediavrijheid is hier te volgen.