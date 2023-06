Minister-president Rutte bezoekt Namibië, Zuid-Afrika en Marokko

Minister-president Rutte brengt van maandag 19 tot en met woensdag 21 juni een bezoek aan Namibië, Zuid-Afrika en Marokko. In Namibië en Zuid-Afrika wordt hij vergezeld door minister-president Frederiksen van Denemarken. De reis staat voor een belangrijk deel in het teken van samenwerking op het gebied van de energietransitie en hernieuwbare waterstof. VNO-NCW, TNO en enkele bedrijven reizen mee.

Het bezoek start maandag 19 juni in Namibië. Minister-president Rutte en minister-president Frederiksen worden in Windhoek ontvangen door president Geingob. Tijdens de ontmoeting zullen zij spreken over de multilaterale samenwerking, internationale ontwikkelingen, klimaat en energie, inclusief de ambitie van Namibië voor de productie, het gebruik en de export van groene waterstof.

Minister-president Rutte en minister-president Frederiksen nemen daarnaast deel aan een bijeenkomst met bedrijven en kennisinstellingen over groene waterstof en de energietransitie en gaan ze in gesprek met Namibische jongeren over hun visie op de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen in hun land en de samenwerking tussen Europa en Afrika.

Dinsdag 20 juni zijn minister-president Rutte en minister-president Frederiksen in Zuid-Afrika. In Pretoria worden zij ontvangen door president Ramaphosa. Bij de ontmoeting staan onder meer de bestendiging van de goede bilaterale relaties met beide landen centraal en spreken zij over de inclusieve en groene energietransitie in Zuid-Afrika, de zogenaamde just energy transition. Ook wordt gesproken over internationale ontwikkelingen, multilaterale samenwerking en de bevordering van handel en investeringen tussen de landen.

De regeringsleiders nemen daarnaast deel aan een bijeenkomst met Zuid-Afrikaanse, Nederlandse en Deense bedrijven en instellingen die actief zijn op het gebied van groene waterstof en de energietransitie. Op de Universiteit van Pretoria gaan minister-president Rutte en minister-president Frederiksen in gesprek met studenten over de uitgangspunten van de recent verschenen Nederlandse Afrikastrategie, internationale ontwikkelingen, participatie van jongeren en de samenwerking tussen Europa en Afrika. In de avond is minister-president Rutte aanwezig bij een werkdiner met vertegenwoordigers van internationale organisaties en overheden die een belangrijke rol spelen om een just energy transition in Zuid-Afrika te bewerkstelligen.

De reis wordt woensdag 21 juni afgesloten in Marokko. Minister-president Rutte wordt in Rabat ontvangen door regeringsleider Akhannouch. Zij spreken onder meer over het aantrekken van de economische banden tussen beide landen en belangrijke dossiers als migratie, multilaterale samenwerking en de veiligheid in de regio.

Tijdens een bijeenkomst met bedrijven staat samenwerking op het gebied van groene waterstof centraal. Ook zal een aantal overeenkomsten worden getekend over samenwerking in het kader van de Marokkaanse energietransitie. Bij kennisinstelling NIMAR gaat de minister-president in gesprek met studenten over de rol van Marokko in de regio en de samenwerking met Europa. Het bezoek wordt afgesloten met een bijeenkomst met Nederlandse en Marokkaanse bedrijven en hoogwaardigheidsbekleders uit beide landen om de economische samenwerking tussen beide landen verder te versterken.

Het bezoek valt samen met de recente publicatie van de nieuwe Afrikastrategie van het kabinet waarin staat dat de banden met landen op het Afrikaanse continent worden versterkt en gewerkt wordt aan nieuwe partnerschappen. Ook sluit het bezoek aan bij de recent naar de Tweede Kamer gestuurde kabinetsbrief over inzet van energiediplomatie voor de toekomstige import van waterstof.