Start campagne tegen online criminaliteit ‘Laat je niet interneppen’ - Online misleiding kan iedereen overkomen

De Rijksoverheidscampagne ‘Laat je niet interneppen’ is gericht op het herkennen en voorkomen van online criminaliteit. Een veelgebruikte manier van criminaliteit is mensen online misleiden. Door in te spelen op persoonlijke situaties en zich voor te doen als iemand anders krijgen criminelen het voor elkaar om mensen op het verkeerde been te zetten.

Door de gewiekste manieren van online misleiding kan iedereen er in trappen, zo blijkt uit recent onderzoek.

“Als een crimineel in het echt voor je neus zou staan, trap je er misschien niet zo snel in. Online is dat een stuk lastiger. Steeds meer mensen zijn slachtoffer van online criminaliteit. Daders worden slimmer en soms is een écht bericht moeilijk te onderscheiden van een nepbericht. Met deze campagne willen we mensen helpen om online misleiding sneller te herkennen, zodat ze eerst de afzender checken en bij twijfel wegklikken”,

aldus minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius.

Leerbehoefte

Zo’n 2,2 miljoen Nederlanders kregen vorig jaar volgens het CBS te maken met online criminaliteit. Naast de financiële schade die zij daardoor leden, hebben zij ook vaak emotionele schade. Zo voelen zij zich minder veilig en hebben minder vertrouwen in anderen.

“Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlanders behoefte hebben om meer te leren over hoe zij online oplichting kunnen herkennen en voorkomen",

zegt Mara Verheijen, een van de auteurs van het onderzoek 'Digitale Vaardigheden van Nederlanders', uitgevoerd door Centerdata in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De nieuwe campagne ‘Laat je niet interneppen’ draagt hieraan bij.

Inspelen op persoon

Hoe gaat het in z’n werk? Criminelen spelen online vaak in op een persoonlijke situatie om persoonlijke informatie los te krijgen. Ze doen zich daarbij voor als iemand anders. Iemand die te vertrouwen is, zoals een vriend of een medewerker van een winkel met een mooie aanbieding. Per e-mail, sms of WhatsApp nemen criminelen contact op en spelen in op menselijke karaktereigenschappen zoals nieuwsgierigheid, vertrouwen, hebberigheid, angst en onwetendheid om toe te slaan.

Laat je niet interneppen

De meerjarige campagne van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept mensen op om goed de afzender van online berichten te checken en bij twijfel weg te klikken of swipen. Op laatjenietinterneppen.nl kunnen mensen meer informatie vinden over hoe ze dit soort online misleiding kunnen herkennen en wat ze ertegen kunnen doen.