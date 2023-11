Minister-president Rutte ontvangt premiers België en Luxemburg voor Benelux Top

Minister-president Rutte ontvangt woensdag 29 november minister-president Frieden van Luxemburg en Eerste Minister De Croo van België voor de Benelux Top. Minister-president Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen sluit later ook aan bij de bijeenkomst.

Minister-president Rutte, minister-president Frieden en Eerste Minister De Croo ontmoeten elkaar voor aanvang van de top voor een informeel gesprek bij het Havenbedrijf Rotterdam. De Benelux Top wordt aansluitend gehouden in het Wereldmuseum in Rotterdam. Het is de 10e keer dat de top wordt gehouden, ditmaal onder voorzitterschap van Nederland.

In het Wereldmuseum spreken minister-president Rutte, minister-president Frieden en Eerste Minister De Croo onder andere over de politieke en regionale samenwerking tussen de Benelux-landen. Hierna sluit minister-president Wüst van Noordrijn-Westfalen aan voor een werksessie waar onder meer wordt gesproken over actuele geopolitieke onderwerpen, migratie, klimaat en de Europese Unie. Aansluitend volgt een werksessie met de vier premiers en het college van secretarissen-generaal van de Benelux Unie over grensoverschrijdende samenwerking op onder andere veiligheid en justitie, watermanagement en energie.

Tijdens de top wordt de gezamenlijke Benelux-verklaring getekend waar teruggekeken wordt op de behaalde resultaten en vooruitgekeken op de samenwerking in 2024. De top wordt afgesloten met een informeel diner.