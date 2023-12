Eerste steunpakket Oekraïne voor 2024: € 102 miljoen om de winter door te komen

Nederland maakt € 102 miljoen vrij voor steun aan Oekraïne in het eerste steunpakket van 2024. Het bedrag is onderdeel van de ruim € 2 miljard die het kabinet het komende jaar voor steun aan Oekraïne heeft gereserveerd.

€ 102 miljoen voor humanitaire hulp en urgente noden

Voor de eerste vier maanden van 2024 heeft het kabinet € 102 miljoen beschikbaar gemaakt, om Oekraïne te helpen de winter door te komen en zich voor te bereiden op het voorjaar. Op 15 december, tijdens zijn bezoek aan Oekraïne, maakte Geoffrey van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel, bekend hoe het bedrag besteed zou worden.

De aanhoudende oorlog blijft steeds meer zijn tol eisen van de Oekraïense samenleving en economie. De behoeften blijven daarmee onverminderd groot. Het nieuwe steunpakket is gericht op urgente noden:

€ 15 miljoen voor humanitaire hulp via het Ukraine Humanitarian Fund van VN OCHA;

€ 15 miljoen voor de ontmijning van onder meer landbouwgronden en bevrijde gebieden;

€ 62 miljoen om de regering van Oekraïne te ondersteunen bij het leveren van basisdiensten, het herstellen van kritieke infrastructuur en het zorgen voor hervormingen via het Special Program for Ukraine and Moldova Recovery (SPUR), onderdeel van de International Development Association (IDA) van de Wereldbank;

€ 10 miljoen in leveringen voor het Oekraïense elektriciteitsnetwerk.

Bezoek van minister Van Leeuwen aan Oekraïne

Minister Van Leeuwen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was op 15 december in Kyiv. Onder andere voor een bezoek aan een energiecentrale, overleggen over wederopbouw en om de blijvende Nederlandse steun aan Oekraïne te benadrukken.

Minister Van Leeuwen (in een bericht op X): “Tijdens mijn bezoek aan Kyiv benadrukte ik het levensbelang voor Oekraïne om stand te houden tegenover Russische agressie, zeker nu de winter is aangebroken. Nederland helpt daarbij met humanitaire hulp en steun voor herstel van kritieke infrastructuur. Nederland biedt hulp met het verstrekken van onderdak, verlenen van medische noodhulp en het opruimen van gevaarlijke explosieven. Ook zorgen we dat belangrijke sectoren zoals de energie-infrastructuur draaiend blijven, zodat Oekraïne niet in de kou komt te staan deze winter.”

Ruim € 2 miljard steun in 2024

De overige gereserveerde steun voor 2024 is onderverdeeld in € 2 miljard militaire steun, € 295 miljoen als bijdrage aan de Europese Vredesfaciliteit (EPF), € 89 miljoen voor het tegengaan van straffeloosheid en € 3 miljoen voor niet-militaire cybersteun.