BZ zet goede stappen naar duurzame bedrijfsvoering

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet steeds meer stappen in de verduurzaming van de bedrijfsvoering. Dat bleek op donderdag 11 januari, toen het zogeheten CO 2 -Prestatieladder-certificaat werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsborrel van verduurzamingsprogramma Mission Sustainable. Het certificaat is vooral aan aanmoediging om komend jaar verder aan de slag te gaan met verduurzaming van het ministerie en de ambassades, zegt Hans de Jong van de directie Bedrijfsvoering.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dit certificaat bevestigt dat BZ sinds november 2023 is gecertificeerd op Trede 3 van de zogeheten CO 2 Prestatieadder. Dit betekent dat BZ nu even ver is als de andere ministeries. Alleen Defensie doet niet mee aan de CO 2 -Prestatieladder.

Dat BZ als laatste ministerie dit bereikte, komt door de complexiteit, zegt Hans de Jong. ‘Neem het energieverbruik van ons vastgoed. We hebben 463 panden in 160 landen. Het was een enorme klus om deze data te verzamelen.’ Het certificaat is vooral een aanmoediging om komend jaar meer stappen op het gebied van duurzaamheid te zetten. De Jong: ‘Er werken bij BZ zeven mensen aan deze opgave, maar we willen natuurlijk vooral dat de ambassades zelf aan de slag gaan.’