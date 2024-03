Aantal verkeersovertredingen weer gelijk aan ‘pre-corona’ tijdperk

Met bijna 8,5 miljoen verkeersovertredingen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) in 2023, is het aantal verkeersovertredingen voor het eerst weer boven het niveau van voor de coronabeperkende maatregelen. In totaal werden 8.463.917 Wahv-beschikkingen, ook wel bekend als de Mulder-boetes, uitgeschreven. In 2022 waren het er 8.153.043, in het laatste pre-coronajaar (2019) 8.369.480. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) over 2023.

Vergroot afbeelding Beeld: © Openbaar Ministerie / Fotograaf Loes Spruijt-van der Meer

Het merendeel van alle boetes werd uitgeschreven op kenteken, maar in bijna 620 duizend gevallen volgde de boete na staandehouding. Dat was in 7,3 procent van het totaal, 1 procent meer dan in 2022.

Grootste stijgers in categorie ‘overig’

Het gros van de boetes werd uitgeschreven voor snelheidsovertredingen, verkeerd parkeren of door rood licht rijden. Maar de grootste stijging zat in de zogenoemde categorie overig (van 974.108 naar 1.210.416). Zo reden fors meer mensen een gebied in waar ze niet mochten komen (autoluwe binnensteden, milieuzones: zo’n 130.000 overtredingen meer) en steeg het aantal bekeuringen voor het niet dragen van een helm met bijna 50.000. Om het aantal ernstige letsels na ongelukken met snorfietsers tegen te gaan werd vorig jaar het dragen van een helm op de snorfiets ook verplicht.

Ook het bellen in de auto en op de fiets werd vaker geverbaliseerd: in totaal steeg het aantal bekeuringen met ruim 21 duizend naar bijna 200 duizend. Ruim 62 duizend waren voor bellen op de fiets (zo’n 9000 meer dan in 2022). De politie heeft het afgelopen jaar fors ingezet op de opsporing van het bellen achter het stuur en op de fiets.

Snelheidsovertredingen

De meeste beschikkingen werden afgegeven voor snelheidsovertredingen: 6.546.450. Dat waren er net iets meer dan in 2022: 6.512.086. Binnen dit totaal is voor het tweede jaar op rij het aantal overtredingen bij een trajectcontrole gedaald: van 2026.939 naar 1.864.402. De daling is vooral zichtbaar op de zogenoemde N-wegen, de provinciale wegen. 2023 was verder het eerste volledige jaar waarin de flexflitsers actief waren. Deze worden tijdelijk ingezet op plaatsen waar op aangegeven van bijvoorbeeld politie of een wegbeheerder gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Er werden 472.287 snelheidsovertredingen geconstateerd.

Buitenlandse verkeersovertreders

Het aantal verkeersovertreders met een buitenlands kenteken is in 2023 heel licht gedaald: van 874.539 in 2022 naar 872.368 in 2023. Ook onder deze kentekenhouders werden de meeste overtredingen geconstateerd voor te hard rijden. De meeste overtreders kwamen uit België, Duitsland, Frankrijk, Polen, Roemenië en Spanje.