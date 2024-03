Advies: wissel je hobbykipeieren af met eieren uit de supermarkt

Uit een risicobeoordeling door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat Nederlandse hobbykipeieren hoge concentraties PFAS kunnen bevatten. Op dit moment is nog onduidelijk wat hiervan de bron is. Het ministerie van VWS en het RIVM starten een vervolgonderzoek om de mogelijke bronnen te achterhalen. Ondertussen luidt het advies van het Voedingscentrum dat de meest veilige keuze is om te kiezen voor eieren uit de supermarkt, van speciaalzaken of van de markt. Mensen die ervoor kiezen om eieren van eigen kippen te eten, wordt geadviseerd om deze af te wisselen met eieren uit de supermarkt.

Advies Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO)

Uit eerder onderzoek van NRC en vier gemeenten in de omgeving van Dordrecht en onderzoek van de NOS in Friesland, Utrecht en Limburg blijkt dat geteste eieren van de hobbykiphouders te veel PFAS bevatten. Vanwege de zorgen over de gezondheid van de consument heeft het Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA besloten een risicobeoordeling uit te voeren. BuRO adviseert de minister voor Medische Zorg om - naast het starten van aanvullend onderzoek - het Voedingscentrum te vragen consumenten te informeren over de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid van PFAS door consumptie van hobbykipeieren. Het Voedingscentrum publiceert deze informatie op de website.

PFAS

PFAS is een verzamelnaam voor een grote groep chemische stoffen die bijvoorbeeld worden gebruikt om ervoor te zorgen dat consumentenproducten vet- en waterafstotend zijn. Een aantal PFAS kan schadelijk zijn voor de gezondheid. In de afgelopen jaren is op basis van wetenschappelijk onderzoek een nieuwe, lagere grenswaarde vastgesteld voor de maximaal aanvaardbare inname van PFAS per dag. Een wekelijkse PFAS-inname door consumptie van bijvoorbeeld eieren gedurende een langere periode kan tot gezondheidsrisico’s leiden.