Nieuwe Instituut aangesteld als curator culturele programma Nederlandse deelname World Expo 2025

De opdracht aan het Nieuwe Instituut omvat de ontwikkeling van een programma dat de verschillende culturele disciplines en partners beslaat, zowel in Nederland als in Japan.

Het overkoepelende thema van de Nederlandse deelname is Common Ground: het samenbrengen van mensen om wereldwijde uitdagingen op te lossen. Het streven voor Expo 2025 Osaka is om van het Nederlandse paviljoen een ontmoetingsruimte te maken, waar bezoekers samenkomen om innovatieve ideeën en nieuwe manieren van leven te ontdekken.

"Met de Nederlandse deelname aan de World Expo 2025 in Osaka willen we bijdragen aan mondiale vraagstukken. Daarbij is het belangrijk om te kijken naar de technologische, economische en politieke antwoorden, maar dat is niet voldoende. Het is ook nodig om op een andere manier te zien, denken, doen en verbeelden - en daar komt cultuur om de hoek kijken."