Den Haag gaststad van de NAVO-top in 2025

De NAVO-top in 2025 vindt van 24 tot en met 26 juni plaats in het World Forum in Den Haag. Dit hebben minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot en de burgemeester van Den Haag Jan van Zanen vandaag bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat Nederland een NAVO-top organiseert.

De NAVO houdt Nederland al 75 jaar veilig. Door lid te zijn van de NAVO is Nederland beter beschermd tegen grote en complexe dreigingen zoals oorlog, terrorisme of cyberaanvallen. Een betrouwbare bondgenoot zijn van de NAVO is een belangrijke investering in onze veiligheid.

Minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot: “Vrede en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. In deze turbulente tijden, waarin Rusland een grootschalige oorlog op het Europees continent is begonnen, is de NAVO essentieel voor onze veiligheid, vrijheid en waarden. Door de NAVO-top te organiseren, kan Nederland zijn positie als betrouwbare bondgenoot verder versterken.”

Nederland is tijdens de NAVO-top in Vilnius (Litouwen) gevraagd om de top in 2025 te organiseren. Tijdens deze internationale bijeenkomst komen ongeveer 45 staatshoofden en regeringsleiders, 45 ministers van Buitenlandse Zaken en 45 ministers van Defensie en ongeveer 6.000 delegatieleden naar Nederland. Daarnaast komen er naar verwachting 2.000 journalisten om verslag te doen. In totaal zullen er ongeveer 8.500 mensen aanwezig zijn.

Minister van Defensie, Kajsa Ollongren: “De NAVO is belangrijker dan ooit. De situatie in de wereld toont aan dat we als NAVO-landen schouder aan schouder moeten staan en solidair moeten zijn. Deze top onderstreept het belang van deze samenwerking.”

Public Forum

Tegelijk met de top vindt het NATO Public Forum plaats: een meerdaagse publieke conferentie (op uitnodiging) op het terrein van de NAVO-top. Hier is ruimte voor interactieve sessies en debatten met ongeveer 500 jongeren, politici, journalisten, opiniemakers, academici en deskundigen. Zij gaan in gesprek over onderwerpen die worden besproken tijdens de NAVO-top.

Burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen: “Den Haag, gaststad van de wereld; we zijn verheugd met komst van de NAVO-top naar Den Haag. Dit is een grote verantwoordelijkheid en vooral een enorme eer, waar we als stad en inwoners trots op mogen zijn. Den Haag is als internationale stad van vrede en recht de gaststad bij uitstek voor deze topconferentie.”

Grote logistieke operatie

Het organiseren van de NAVO-top is een van de grootste logistieke operaties in Nederland sinds tientallen jaren. Hierbij is een groot aantal (overheids)organisaties betrokken. Voor een goed verloop van de NAVO-top zal extra inzet en flexibiliteit nodig zijn van al deze organisaties en hun medewerkers.