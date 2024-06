Nieuwe VWS-campagne moedigt jongeren aan om te praten over mentale gezondheid

De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. Ondanks dat hier veel aandacht voor is in het nieuws en op sociale media, vinden veel jongeren het nog steeds lastig om hier over te praten. Deze week is het de Week van de Mentale Gezondheid en daarom start vandaag een nieuwe Hey, het is oké-campagne van het ministerie van VWS. Door middel van posters, online video’s op sociale media en samenwerkingen met verschillende influencers en podcastmakers krijgen jongeren handvatten mee voor het starten van een gesprek, zodat het praten over mentale gezondheid makkelijker wordt.

Makkelijker als je in beweging bent

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS): “We vinden het belangrijk dat jongeren lekker in hun vel zitten. Door vroegtijdig te praten over beginnende mentale klachten met iemand die je vertrouwt, kan je voorkomen dat klachten erger worden. Dat gaat soms makkelijker als je in beweging bent, dat ervaar ik zelf ook. Daarom biedt de campagne een aantal handvatten om dit gesprek op deze manier op gang te brengen. De campagne wordt breed uitgezet via online kanalen waar jongeren op kijken. Zo hopen we zoveel mogelijk jongeren te bereiken met de boodschap: praat erover als je je niet oké voelt, want dat lucht op!”

Praten lucht op

De campagne richt zich op jongeren van 16 tot en met 25 jaar omdat 62,5% van de mentale aandoeningen begint voor de leeftijd van 25 jaar. Daarnaast voelt 27% van de jongeren zich sterk eenzaam. Zij hebben geen of weinig vrienden. Of zij voelen zich niet begrepen of gezien door hun omgeving. Thema’s die centraal staan in de campagne zijn prestatiedruk en eenzaamheid.

De campagne wil jongeren meegeven dat praten helpt en praten gaat soms makkelijker als je in beweging bent. In de video's zie je jongeren die het gesprek beginnen. In de ene video nodigt een jonge man een vriend uit om een balletje te trappen; in de andere video vraagt een jonge vrouw haar moeder om een rondje te lopen. Ook krijgen jongeren concrete handvatten mee voor het starten van een gesprek Op www.heyhetisoke.nl kunnen jongeren gesprekstips en ervaringsverhalen lezen. Ook vertellen verschillende influencers wat zij ervaren rondom mentale gezondheid en delen zij eigen ervaringen en gesprekstips.

Een luisterend oor

Niet alle jongeren hebben iemand in hun omgeving waarbij zij zich vertrouwd voelen om te praten over hun mentale gezondheid. Deze jongeren kunnen onder andere terecht bij de Join Us community: een online ontmoetingsplek voor jongeren. Of ze kunnen anoniem terecht bij de vrijwilligers van de Alles Oké? Supportlijn. Mensen om jongeren heen kunnen juist kijken bij de tool De Checkers van MIND Us. Op www.heyhetisoke.nl en de Instagram-pagina @heyhetisoke staat meer informatie over welke hulp jongeren kunnen vinden.

De landelijke campagne Hey, het is oké is onderdeel van de aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ en het programma Eén tegen eenzaamheid. Op plekken waar jongeren vaak komen, zoals op scholen, uitgaansgelegenheden, sportclubs en in diverse horeca zijn de campagne middelen te zien. Daarnaast is de campagne te zien en te horen via YouTube, Instagram, Snapchat en verschillende podcast kanalen.

De campagne loopt van 3 juni tot en met 28 juli 2024.