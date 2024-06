Start landelijke campagne biologisch voedsel voor consumenten

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) start vandaag met een campagne biologisch voor consumenten. Met de campagne informeert LNV consumenten over hoe lekker biologisch eten is, wat de voordelen ervan zijn en wat het Europees biologisch keurmerk inhoudt. Om consumenten te inspireren is onder andere een commercial te zien op televisie en online en is de website allesoverbiologisch.nl in het leven geroepen. De consumentencampagne maakt onderdeel uit van het Actieplan Biologisch dat minister Piet Adema eerder presenteerde.

Minister Adema: “Er is nog veel onduidelijkheid over biologisch voedsel. Is het nou goed voor de boer, het dier of voor het milieu? Het antwoord is: voor allemaal! Bovendien is het ook nog eens erg lekker. Biologisch speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de landbouw. Natuurlijk hoeven niet alle boeren biologisch te worden. Maar voor boeren die dit wel zijn of die dit willen worden, moet er ook voldoende vraag naar biologisch zijn. Daarom starten we een campagne om de verkoop van biologische producten te vergroten en consumenten beter te informeren over de voordelen van biologisch. Want dat zijn er een hoop.”

Vergroot afbeelding Uitgeschreven tekst Ook biologisch zijn ze zo rood als 'n tomaat. Biologisch. Met aandacht voor mens, dier en natuur.

Gedragsonderzoek

Vorig jaar voerde LNV een gedragsonderzoek uit, waaruit bleek dat consumenten 'uit gewoonte' niet voor biologisch voedsel kiezen. Ook de prijs, of iemand zichzelf identificeert als iemand die biologisch koopt en de sociale norm bleken belangrijke factoren. Verder gaven consumenten die op dit moment geen biologische producten kopen aan dat ze de voordelen van biologische producten niet overtuigend of onderscheidend genoeg vinden om de hogere prijs te rechtvaardigen. Daarnaast liet een onderzoek van de Algemene Rekenkamer zien dat de bekendheid van het keurmerk Biologisch onvoldoende was en dat meer inzet nodig is om dit te verbeteren. Met de campagne geven we hier gehoor aan door biologisch op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

Naar 15% biologische landbouw in 2030

De consumentencampagne maakt onderdeel uit van het Actieplan Biologisch. Hierin spreekt Nederland de ambitie uit dat het landbouwoppervlak voor biologische landbouw in 2030 gegroeid is naar 15%. Op dit moment is dit nog 4,5%. Om de omschakeling naar biologische en natuurinclusieve landbouw te stimuleren is sinds vorig jaar in totaal 26 miljoen euro beschikbaar. Ook is vorig jaar 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ondersteuning van een marktprogramma. Verder werkt het ministerie van LNV samen met ketenpartijen, zoals supermarkten en boeren, aan verschillende projecten om de marktontwikkeling te stimuleren. De sector en het bedrijfsleven zijn ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze consumentencampagne.



De aftrap van deze meerjarige consumentencampagne loopt t/m 30 juni. Meer informatie is te vinden via www.allesoverbiologisch.nl.