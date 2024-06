Officieel bezoek Emir Qatar

De Emir van de staat Qatar, Zijne Hoogheid Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, brengt maandag 24 juni een officieel bezoek aan Nederland. Hij wordt hierbij vergezeld door zijn echtgenote, Hare Hoogheid Sjeika Jawaher bint Hamad Al Thani. De Emir wordt officieel ontvangen door Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima. Ook vinden ontvangsten plaats door minister-president Rutte en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

Het bezoek staat in het teken van de verdere versterking van de brede relatie tussen Nederland en Qatar. Parallel vindt in de ochtend een rondetafelgesprek plaats met verschillende CEO’s over onder meer de sectoren water, duurzame energie, voedsel en maritiem.

De bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Qatar hebben zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Qatar is voor Nederland een belangrijke partner op het gebied van stabiliteit en veiligheid. Samen wordt gewerkt aan vrede en versterking van de internationale rechtsorde. Nederland en Qatar werken ook samen op het gebied van duurzame energie, het duurzaam verbouwen van eigen voedsel en de digitalisering van de samenleving. Daarnaast speelt Qatar nu en de komende jaren een belangrijke rol in het kader van de Nederlandse/Europese energiezekerheid.