Nieuwe campagne tegen het opvoeren van elektrische fietsen: “’t kan hard gaan”

Met wel 60 kilometer per uur op je fatbike of een andere elektrische fiets: levensgevaarlijk en daarom ook verboden. In Rotterdam trapt minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag de campagne af tegen illegaal gebruik van elektrische fietsen

Minister Madlener: “Je hoort steeds vaker dat er ongelukken zijn met elektrische fietsen, die soms wel met 60 km/u over de weg scheuren. Dat is levensgevaarlijk, en daarom ook verboden. Deze campagne heeft twee doelen: we leggen de regels nog eens uit én we benadrukken de risico’s. Bijvoorbeeld: bij een ongeval ben je niet verzekerd en dan mag je duizenden euro’s uit eigen zak betalen. Dat kan dus hard gaan.”

Regels en risico’s

Rondrijden op een opgevoerde elektrische fiets is verboden. Boven de 25 kilometer per uur mag de fiets geen elektrische trapondersteuning meer geven. Ook mogen fietsen geen motorvermogen hebben boven 250 watt en is het verboden om een gashendel te hebben waarmee je harder kan dan 6 kilometer per uur. Voldoet je voertuig niet aan deze regels, dan is het een bromfiets en moet het voertuig zijn gekeurd door de RDW. Ook gelden dan een helmplicht, een minimumleeftijd en een rijbewijsplicht.

Gebruik je dit voertuig toch als opgevoerde elektrische fiets? Dan loop je risico op een boete van 310 euro. Bij een tweede aanhouding betaal je niet alleen die boete, maar wordt je voertuig ook ingenomen. Daarnaast kan iedereen boven de 12 jaar hiervoor een strafblad krijgen. Bovendien zijn bestuurders van een opgevoerde elektrische fiets niet verzekerd, waardoor het veroorzaken van een ongeval kan leiden tot duizenden euro’s aan schade- en ziektekosten.

Campagne

De vandaag te lanceren campagne ’t kan hard gaan is specifiek gericht op jongeren en hun ouders. Zij worden via radiospotjes, sociale media en posters verteld welke risico’s ze lopen als ze de regels niet volgen. De posters worden op verschillende plekken verspreid, van bushokjes tot in scholen zelf. Gemeenten en scholen kunnen ze ook zelf aanvragen.

De campagneaftrap vindt plaats in Rotterdam. Minister Madlener gaat samen met TeamAlert in gesprek met jongeren die langsrijden op een elektrische fiets. Tegelijkertijd controleert de politie of de voertuigen legaal worden gebruikt.

Breed aanvalsplan

De campagne is één van de maatregelen die vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt genomen tegen het opvoeren van elektrische fietsen. Er wordt ook gewerkt aan nieuwe wetgeving voor een verbod op hard- en software waarmee snelheidscontroles bemoeilijkt of beïnvloed worden.

Daarnaast is er een lespakket ontwikkeld voor middelbare scholen. Verder wordt er uiteraard gehandhaafd door politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).